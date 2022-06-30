Эрдоган призвал повысить усилия ради прекращения огня на Украине
Необходимо предпринять больше усилий для прекращения боевых действий на Украине, заявил на саммите лидеров стран НАТО президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.
С начала российской военной операции на Украине Турция неоднократно предлагала посредничество при переговорах Москвы и Киева. В середине марта в Анталье прошла встреча глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы, а в конце месяца в Стамбуле состоялись последние очные переговоры российской и украинской делегаций. По итогам встречи Киев передал свои предложения о мирном урегулировании. Москва заявляла, что направила несколько ответных документов, но реакции не получила.
Эрдоган приглашал президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина провести встречу на территории Турции, а также разговаривал с обоими по телефону. По словам турецкого президента, он намерен продолжать «телефонную дипломатию». В конце апреля во время беседы с Путиным Эрдоган отметил, что важно прекратить огонь на Украине и обеспечить эффективную работу гуманитарных коридоров.
В середине июня главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Давид Арахамия заявили, что переговоры фактически заморожены.