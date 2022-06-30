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Военная операция на Украине ,  
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Эрдоган призвал повысить усилия ради прекращения огня на Украине

Фото: Yannis Behrakis / Reuters
Фото: Yannis Behrakis / Reuters

Необходимо предпринять больше усилий для прекращения боевых действий на Украине, заявил на саммите лидеров стран НАТО президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.

С начала российской военной операции на Украине Турция неоднократно предлагала посредничество при переговорах Москвы и Киева. В середине марта в Анталье прошла встреча глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы, а в конце месяца в Стамбуле состоялись последние очные переговоры российской и украинской делегаций. По итогам встречи Киев передал свои предложения о мирном урегулировании. Москва заявляла, что направила несколько ответных документов, но реакции не получила.

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Эрдоган приглашал президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина провести встречу на территории Турции, а также разговаривал с обоими по телефону. По словам турецкого президента, он намерен продолжать «телефонную дипломатию». В конце апреля во время беседы с Путиным Эрдоган отметил, что важно прекратить огонь на Украине и обеспечить эффективную работу гуманитарных коридоров.

В середине июня главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Давид Арахамия заявили, что переговоры фактически заморожены.

Теги
Украина Турция Реджеп Тайип Эрдоган НАТО переговоры

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