Эрдоган призвал повысить усилия ради прекращения огня на Украине

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

Необходимо предпринять больше усилий для прекращения боевых действий на Украине, заявил на саммите лидеров стран НАТО президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.

С начала российской военной операции на Украине Турция неоднократно предлагала посредничество при переговорах Москвы и Киева. В середине марта в Анталье прошла встреча глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы, а в конце месяца в Стамбуле состоялись последние очные переговоры российской и украинской делегаций. По итогам встречи Киев передал свои предложения о мирном урегулировании. Москва заявляла, что направила несколько ответных документов, но реакции не получила.

Эрдоган приглашал президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина провести встречу на территории Турции, а также разговаривал с обоими по телефону. По словам турецкого президента, он намерен продолжать «телефонную дипломатию». В конце апреля во время беседы с Путиным Эрдоган отметил, что важно прекратить огонь на Украине и обеспечить эффективную работу гуманитарных коридоров.

В середине июня главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Давид Арахамия заявили, что переговоры фактически заморожены.