Шольц в «длинной беседе» с Путиным выступил за прекращение огня
Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным заявил об ответственности России за ситуацию с продовольствием.
«Три вещи из сегодняшнего длинного телефонного разговора с Путиным: <...> Я указал на ответственность России за глобальную ситуацию с продовольствием», — написал канцлер в Twitter.
Он также заявил, что прекращение огня на Украине должно быть достигнуто как можно скорее, и назвал «неверным заявление, что там правят нацисты».
В сообщении Кремля о разговоре политиков говорилось, что Путин рассказал Шольцу о, «по сути, заблокированных Киевом» переговорах по урегулированию. Также российский президент отметил «продолжающиеся грубые нарушения исповедующими нацистскую идеологию боевиками норм международного гуманитарного права» и меры по обеспечению безопасности мирных жителей и эвакуации с «Азовстали».
В марте президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон прогнозировали продовольственный кризис из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указывал, что мир ожидает «полноценный международный продовольственный кризис» из-за антироссийских санкций.
Россия с 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию с целью защиты жителей Донбасса, а также демилитаризации и денацификации страны. 9 мая Путин заявил, что для России «столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку», было неизбежным.
Глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский в марте говорил, что с вопросом денацификации Украины «ситуация достаточно странная», поскольку украинские коллеги считают, что у них «нет никаких нацистских образований».