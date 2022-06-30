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Экономика ,  
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Эксперты оценили курс рубля при разных последствиях нефтяного эмбарго ЕС

Среднегодовой курс рубля в 2023 году составит 83 руб. за доллар, если России удастся заместить выпадающий нефтяной экспорт в ЕС наполовину и баррель Brent будет стоить $100, оценили в «Ренессанс Капитале», описав и другие сценарии
Фото: Татьяна Меель / Reuters
Фото: Татьяна Меель / Reuters

Курс рубля в 2023 году составит 83 руб. за доллар, если Россия сможет переориентировать выпадающий нефтяной экспорт для Европы на 50%, нефть марки Brent будет стоить $100 за баррель, а Urals — $70. Такие параметры базового прогноза курса рубля оценили аналитики «Ренессанс Капитала». В поступившем в РБК обзоре они рассчитали значения курса рубля при разных сценариях замещения нефтяного экспорта, выпавшего из-за санкционных ограничений, а также при различной стоимости нефти.

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Максим Решетников и Антон Силуанов

Динамика курса рубля в реальном выражении (с учетом разницы внутренней и внешней инфляции) исторически тесно коррелировала с динамикой цен на нефть, пишут экономисты «Ренессанс Капитала» Софья Донец и Андрей Мелащенко. Однако если после начала пандемии в 2020 году курс рубля выглядел недооцененным относительно цен на нефть, что объяснялось в основном введением ограничений на объемы добычи и экспорта по сделке ОПЕК+, то в мае—июне 2022 года рубль перешел к переоцененности на 15–17%. Такую оценку эксперты дали с учетом тренда в ценах на нефть Urals при ее существенном дисконте к ценам сорта Brent. В мае дисконт составлял около $32 за баррель.

Как считают экономисты, в среднесрочной перспективе в минус рублю будет работать введенное ЕС эмбарго на экспорт российской нефти и нефтепродуктов, а также другие торговые ограничения, которые в совокупности коснутся 30% российского экспорта. В начале июня Евросоюз согласовал нефтяное эмбарго, которое в первую очередь коснулось ввоза нефти из России морским путем. К концу года поставки российской нефти в ЕС должны сократиться примерно на 90%, сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Фото:Kostis Ntantamis / РИА Новости

В зависимости от того, насколько масштабно России удастся переориентировать выпавший нефтяной экспорт в ЕС на рынки других стран, аналитики «Ренессанс Капитала» спрогнозировали курс рубля в 2023 году. Ключевым моментом в потенциальном перераспределении глобальных потоков энергетического экспорта является позиция ОПЕК, отмечается в обзоре. Полное замещение российского экспорта в Европу, по мнению экономистов, возможно только за счет переориентации поставок ОПЕК с азиатских рынков в Евросоюз, в случае лишь наращивания мировой добычи или увеличения экспорта американской нефти в ЕС этого не произойдет. В ОПЕК входят такие крупнейшие нефтедобывающие страны, как Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ и Иран.

Еще одной переменной прогноза стала цена на нефть. «В прогнозе экспорта мы исходим из предположения, что глобальные цены на нефть будут оставаться на высоком уровне в 2022-м и немного снизятся в 2023 году (в том числе с учетом роста рецессионных рисков). Консенсус-прогноз рынка составляет около $110 за баррель в среднем в 2022-м и около $100 за баррель в среднем в 2023 году», — говорится в обзоре. Вместе с тем российская нефть марки Urals торгуется последние месяцы с дисконтом $25–35 за баррель и факторов для его сужения не видно, что подразумевает прогноз цен на российскую нефть на уровне $80 и $70 за бочку в 2022 и 2023 годах, уточняют аналитики.

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В худшем сценарии — если России вообще не удастся заместить запрещенные поставки в Европу и при реализации консенсус-прогноза по цене нефти — средний курс рубля в 2023 году составит 93 руб. за доллар. В оптимистичном варианте — при перераспределении 100% экспорта — ожидается курс 74 руб. за доллар. Чем выше будет цена на нефть во всех трех сценариях, тем сильнее будет рубль, а предполагаемый дисконт цены Urals к Brent неизменно оценивается в $30, отмечают экономисты.

Согласно майскому прогнозу Минэкономразвития, среднегодовой курс рубля в 2023 году составит 77 руб. за доллар, нефть марки Urals будет стоить $71,4 за баррель. Центробанк ожидает стоимость Urals $65 за баррель в следующем году, прогноз курса регулятор традиционно не дает.

Авторы
Теги
Инна Деготькова Инна Деготькова
рубль нефть экспорт санкции

Инвестируйте выгодно
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Управляйте онлайн 24/7
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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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