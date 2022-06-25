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Военная операция на Украине ,  

Минобороны сообщило об уничтожении 80 польских наемников под Донецком

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ВКС России нанесли удар по заводу в Константиновке в Донбассе, уничтожив до 80 наемников из Польши с военной техникой, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода «Мегатекс» в населенном пункте Константиновка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено до 80 польских наемников, 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня «Град», — сказал он.

Также, по его словам, в районе Николаева за сутки уничтожены более 300 украинских военнослужащих и иностранных наемников, 35 единиц тяжелого вооружения. Кроме того, российские военные уничтожили десять украинских артиллерийских взводов на донецком направлении.

Всего за сутки были уничтожены более 780 военнослужащих ВСУ, восемь танков, три РСЗО «Ураган», десять орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 специальных автомобилей, добавил Конашенков.

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27 февраля, через три дня после начала российской военной операции, президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны Украины. Российское Минобороны называет иностранных добровольцев наемниками, ведомство неоднократно сообщало об их уничтожении.

По данным российского ведомства за 17 июня, на Украину приехали наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран, причем из прибывших 6956 в стране сейчас остается 3221 человек. Часть оттока иностранцев Минобороны назвало погибшими, часть — покинувшими Украину. По информации ведомства, больше всего наемников прибыло на Украину из Польши — 1831, Канады — 601 и США — 530.

Ранее силами ДНР были взяты в плен три иностранных гражданина: британцы Шон Пиннер, Эйден Аслин и марокканец Саадун Брагим. Их приговорили к смертной казни за наемничество. В Британии сочли приговор нелигитимным и фиктивным и заявили, что работают над освобождением осужденных.

Теги
Минобороны наемники Польша Военная операция на Украине Константиновка

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