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Военная операция на Украине ,  
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МИД Румынии призвал увеличить контингент НАТО в стране «на долгий срок»

НАТО должно нарастить контингент в Румынии и увеличить срок его пребывания, считает глава МИДа. По его словам, это поможет «подтвердить стратегическую важность» Черноморского региона. В стране уже находятся 5 тыс. солдат блока
Фото: Remo Casilli / Reuters
Фото: Remo Casilli / Reuters

Румыния хотела бы нарастить количество войск НАТО на своей территории и увеличить срок их пребывания, заявил глава МИДа страны Богдан Ауреску, его слова приводит телеканал Digi24.

«Думаю, что необходимо более значительное присутствие [НАТО]. <...> Сейчас на территории Румынии находятся уже более 5 тыс. союзных солдат», — сказал он.

По словам Ауреску, страна заинтересована в долгосрочном присутствии союзников по НАТО на восточном фланге. Причем форма такого присутствия «должна быть количественно определена не только в зависимости от количества войск в Румынии, но и от многих других параметров: системы управления и контроля, сил подкрепления», — отметил министр.

Глава МИДа добавил, что альянс начал формировать боевую группу в Румынии 1 мая. Ожидается, что этот процесс завершится до конца года.

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Конфликт на Украине, который «идет, скорее, вблизи юга восточного фланга, Черного моря, ясно продемонстрировал, что эта зона имеет стратегическое значение для Североатлантического альянса», подчеркнул Ауреску. Он заявил, что на предстоящем саммите НАТО в Мадриде члены блока должны «подтвердить, что Черное море — зона стратегической важности для альянса».

Очередной саммит НАТО в Мадриде пройдет с 28 по 30 июня текущего года. На нем альянс, в частности, должен принять новую стратегическую концепцию НАТО, которой он будет руководствоваться в ближайшие десять лет. Как утверждал итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало, альянс собирается «скорректировать отношение к России, которая в прошлом документе рассматривалась как партнер, вставить отсутствовавший пока Китай» и «артикулированно заняться сегодняшними вызовами: в сфере кибер- и гибридной безопасности, а также изменениями климата».

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Стратегическая концепция НАТО определяет долгосрочную стратегию альянса. В ней излагаются цели и основополагающие задачи НАТО в сфере безопасности, а также вызовы и возможности, с которыми Североатлантический альянс сталкивается.

В действующей стратегической концепции «Активное участие, современная оборона» (2010 года) изложены три основные задачи: коллективная оборона, кризисное регулирование и безопасность на основе сотрудничества.

Сейчас на территории Румынии помимо солдат НАТО есть постоянная база НАТО. Это база Девеселу, оснащенная средствами противоракетной обороны. По словам Ауреску, эта база остается единственной на восточном фланге альянса. В начале февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянс решил усилить военное присутствие в Румынии. Тогда он подчеркивал, что альянс будет и дальше укреплять свой восточный фланг, но исключительно в оборонных целях. Россия требует вывести вооруженные силы и технику НАТО с территории стран, не являвшихся членами НАТО в 1997 году, в частности из Румынии, которая вступила в альянс только в 2004 году.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
Румыния НАТО

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