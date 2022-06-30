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Военная операция на Украине ,  
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Медведев счел обреченным на провал диалог с политическими «марионетками»

Россия пыталась договориться с Западом о принципах равной и неделимой безопасности в Европе, но ответом были уловки, обман, давление и шантаж, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев
Фото: Paul A. Hebert / AP
Фото: Paul A. Hebert / AP

Для построения справедливого миропорядка нужен диалог между суверенными и независимыми сторонами, а попытки достичь мира с «политически несамостоятельными марионетками» обречены на провал, заявил в ходе выступления на Петербургском юридическом форуме заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Только открытый диалог между равными публичными субъектами способен обеспечить необходимые результаты в построении справедливого миропорядка. И, напротив, попытки достижения мира с политически несамостоятельными марионетками обречены на провал», — заявил замглавы Совбеза.

По словам Медведева, на протяжении 30 лет российская сторона настойчиво и терпеливо пыталась договориться с НАТО и западными странами о принципах равной и неделимой безопасности в Европе. «Ответом были лишь уловки, обман, давление и шантаж», — сказал он.

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Фото:Johanna Geron / AP

Начав спецоперацию на Украине, Россия «в соответствии с базовыми ценностями Устава ООН» реализовала свое право на самооборону, сказал Медведев. По его словам, ни одна страна мира не может чувствовать себя в безопасности рядом с прямой и постоянной угрозой, исходящей от соседнего государства.

«Государства, с которым совсем недавно Россия представляла единое целое, государства, которое затягивают во враждебный нашей стране военный блок, государства, которое не признает сложившихся территориальных реалий, государства, которое заявляет о претензиях на возврат обладания ядерным оружием, государства, политика которого подкрепляется растущим как на дрожжах военным потенциалом благодаря щедрым подачкам отдельных западных стран», — сказал замглавы Совбеза.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее целями российские власти называли защиту населения Донбасса и предотвращение угрозы со стороны НАТО. Через несколько дней после начала операции Москва и Киев начали переговоры о мирном урегулировании, но в апреле они были приостановлены.

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Глава МИД России Сергей Лавров выражал мнение, что украинская сторона вышла из переговоров и не стремится их возобновить по настоянию западных стран, в частности США и Великобритании. До этого в российском ведомстве заявляли, что нынешние власти Украины «лишены какого-либо суверенитета» и эксплуатируют «страну в интересах зарубежных игроков».

Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов
Дмитрий Медведев Военная операция на Украине НАТО

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года

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Профессиональная аналитика
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