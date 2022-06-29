Антонов указал на кризисные явления для мира из-за санкций против Россиии
Санкции США против России, не только отражаются на американской экономике, но обостряют глобальные кризисные экономические явления. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов, комментируя новые ограничения, в том числе на российское золото.
«Разрыв США и их союзниками экономических связей с Россией до предела обострил имевшиеся в мировой экономике кризисные явления», — заявил посол в Telegram-канале посольства России в США.
По его словам, везде наблюдаются снижение деловой активности, разрушение транспортно-логистических цепочек, замедление инвестиционных потоков, проблемы на рынке труда, падение реальных доходов бизнеса и населения.
28 июня США ввели запрет на импорт в страну золота российского происхождения. При этом введенный запрет не распространяется на добытое на российских месторождениях золото, которое было вывезено за пределы России до дня объявления об ограничениях.
Власти Великобритании ранее указали, что золото является одним из основных российских экспортных товаров, только в прошлом году доход федерального бюджета страны от него составил £12,6 млрд (около $15,45 млрд). Лондон уверен, что значение золота для российской элиты выросло в последние месяцы из-за спроса со стороны «олигархов», пытающихся избежать финансовых последствий международных санкций.