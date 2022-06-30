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Политика ,  

Володин ответил Столтенбергу про НАТО у границ фразой «рано радуется»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия «получит больше НАТО» у своих границ, заявил, что тот «рано радуется».

«Географию в школе не учил. В случае вступления Финляндии и Швеции в блок НАТО у его границ будет больше России», — написал Володин в Telegram.

28 июня Столтенберг заявил, что президент России Владимир Путин, настаивавший на отказе НАТО от расширения, добился обратного: с вступлением Финляндии и Швеции он «получит больше НАТО у российских границ».

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