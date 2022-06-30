Медведев заявил о вредоносных изменениях в международном праве

Часть изменений в сфере поддержания безопасности, которые находят отражение и в праве, являются вредоносными, считает Дмитрий Медведев. Он указал, в частности, на призывы к реформе ООН, отметив, что «взлом» Устава ООН недопустим

Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / Sputnik / AP)

Мир радикально изменился, возникает новая конфигурация поддержания безопасности, что находит отражение в международном и национальном праве, однако часть этих изменений является вредоносной, заявил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев на Петербургском юридическом форуме (ПМЮФ).

«Далеко не все изменения, которые сейчас происходят, разумны и необходимы. Часть этих изменений — вредоносны», — заявил он, подчеркнув при этом, что возврата к прошлому уже нет, а перемены ожидают все сферы общественной жизни.

В частности, отмечает Медведев, сейчас ставится вопрос о коренной реформе ООН, однако не согласованный всем международным сообществом «взлом» Устава организации недопустим. Учитывая, в частности, объявление России главной угрозой безопасности в стратегической концепции НАТО, сохранение «уникальной архитектуры ООН, учет интересов и уважение национальных особенностей друг друга как никогда необходимы», подчеркнул замглавы российского Совбеза.

«Размывание ответственности за глобальную безопасность, попытки различных организаций и отдельных стран, пусть даже самых влиятельных, вершить судьбы мира неизбежно отбросят нас на десятилетия назад», — заключил он.

Многие мировые лидеры неоднократно призывали к реформе ООН, в частности к отмене права вето постоянных членов Совбеза организации. Президент России Владимир Путин говорил, что право вето должно остаться, поскольку позволяет избежать прямых военных столкновений и сохранить политический баланс.

После наложения права вето Россией на резолюцию ООН о прекращении военной операции на Украине глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что это доказывает необходимость реформы ООН.

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23 июня страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) по итогам саммита опубликовали совместную декларацию, в которой говорится, что они поддерживают реформу Совета Безопасности ООН и Всемирной торговой организации (ВТО).

Накануне Североатлантический альянс опубликовал новую стратегическую концепцию, в которой Россия называется «наиболее серьезной и прямой угрозой» безопасности членов НАТО», а также впервые рассматриваются вызовы со стороны Китая.