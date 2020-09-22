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Путин ответил на идеи реформировать механизм принятия решений в ООН

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Право на вето, которое есть у постоянных членов Совета безопасности ООН, является необходимым, поскольку позволяет избежать прямых военных столкновений и сохранить политический баланс. Об этом во время выступления на Генеральной ассамблее ООН заявил президент России Владимир Путин. РБК вел трансляцию.

«Такое право пяти ядерных держав-победительниц во Второй мировой войне и сегодня отражает реальный военно-политический баланс. А главное, это тот абсолютно необходимый и уникальный инструмент, который не допускает односторонних действий, чреватых прямым военным столкновением крупнейших государств», — сказал он.

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Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

Путин указал, что право на вето позволяет странам действовать в рамках международного права, а не «в зыбкой серой зоне произвола и нелегитимности».

«Как показывает дипломатическая практика, этот инструмент работает. В отличие от печального опыта довоенной Лиги Наций, с ее бесконечными разговорами, декларациями, без механизмов реальных действий», — добавил президент.

Он также сообщил, что без права на вето ООН не сможет, как и прежде, служить ключевым звеном глобального управления, которое учитывает интересы и позиции всех стран.

Постоянными членами Совета Безопасности ООН, у которых есть право вето, помимо России, являются Китай, Франция, США и Великобритания. Решения Совбеза по всем вопросам считаются принятыми, если за них поданы голоса девяти стран-участников, включая совпадающие голоса пяти постоянных членов.

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Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила реформировать Совет Безопасности ООН. «Совет Безопасности слишком часто заходит в тупик, когда требуются четкие решения. Нам нужны реформы», — говорила она. По ее словам, ООН необходимо и дальше развиваться, чтобы «иметь возможность справляться с глобальными вызовами XXI века».

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Владимир Путин

В начале июня Путин назвал призывы лишить постоянных членов права на вето «безответственными». Тогда президент отметил, что в ООН действительно возникает «определенная напряженность», и работа организации не так эффективна, как могла бы быть. «Но ООН по-прежнему выполняет свою основную функцию», — заявил Путин, отметив, что механизм Совета безопасности уникален и предотвращает мировые конфликты.

В прошлом году за поэтапную отмену права на вето выступила Украина. В январе 2019 года ее постпред при ООН Владимир Ельченко пояснил, что среди постоянных членов совета есть заинтересованные стороны, которые с помощью вето мешают работе органа в определенных ситуациях. По его словам, в случае российско-украинского конфликта, такой стороной является Россия. Ельченко тогда предложил ограничить использование вето для страны, которая непредвзята при рассмотрении конкретного вопроса.

Владимир Путин Совет безопасности ООН Ангела Меркель
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