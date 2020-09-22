Путин ответил на идеи реформировать механизм принятия решений в ООН

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Право на вето, которое есть у постоянных членов Совета безопасности ООН, является необходимым, поскольку позволяет избежать прямых военных столкновений и сохранить политический баланс. Об этом во время выступления на Генеральной ассамблее ООН заявил президент России Владимир Путин. РБК вел трансляцию.

«Такое право пяти ядерных держав-победительниц во Второй мировой войне и сегодня отражает реальный военно-политический баланс. А главное, это тот абсолютно необходимый и уникальный инструмент, который не допускает односторонних действий, чреватых прямым военным столкновением крупнейших государств», — сказал он.

Путин указал, что право на вето позволяет странам действовать в рамках международного права, а не «в зыбкой серой зоне произвола и нелегитимности».

«Как показывает дипломатическая практика, этот инструмент работает. В отличие от печального опыта довоенной Лиги Наций, с ее бесконечными разговорами, декларациями, без механизмов реальных действий», — добавил президент.