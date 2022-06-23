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Политика ,  
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Страны БРИКС призвали к реформе Совбеза ООН и ВТО

Бразилия, Россия. Индия, Китай и Южная Африка призвали к реформе важнейших мировых институтов. Реформу ВТО они считают «давно назревшей»
Совет Безопасности ООН (Нью-Йорк, США)
Совет Безопасности ООН (Нью-Йорк, США) (Фото: Manuel Elias / XinHua / Global Look Press)

Страны БРИКС поддерживают реформу Совета безопасности ООН и Всемирной торговой организации, говорится в совестной декларации по итогам саммита международного объединения, прошедшего под председательством Китая.

Согласно декларации, страны БРИКС привержены сохранению центральной роли ООН в международной системе. При этом БРИКС подтверждает готовность «вдохнуть новую жизнь в дискуссии о реформе Совета Безопасности ООН».

Китай и Россия (постоянные члены Совбеза ООН), как следует из декларации подтверждают стремление Бразилии, Индии и ЮАР «играть более заметную роль в ООН».

Кроме того, страны призывают и изменить работу Всемирной торговой организации.

«Мы будем конструктивно работать в целях проведения давно назревшей реформы ВТО для построения открытой мировой экономики, которая поддерживает торговлю и развитие, сохраняет центральную роль ВТО в области установления глобальных торговых правил и управления, поддержки инклюзивного развития и поощрения прав и интересов всех членов, включая развивающиеся и наименее развитые страны», — также говорится в документе.

При этом страны БРИКС призвали членов Всемирной торговой организации «избегать односторонних и протекционистских мер, противоречащих духу и правилам ВТО».

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Совет Безопасности ООН состоит из пяти постоянных и десяти непостоянных членов. Пятерка основных стран-участниц Совбеза, имеющих право вето, была сформирована по итогам Второй мировой войны. В нее вошли США, СССР (затем Россия, как правопреемница), Великобритания, Франция и Китай. Решения Совбеза по всем вопросам считаются принятыми, если за них поданы голоса девяти стран-участниц, включая совпадающие голоса пяти постоянных членов.

Различные мировые лидеры неоднократно призывали к реформе ООН. Осенью 2021 года систему Совбеза ООН раскритиковал президент Турции Реджеп Эрдоган: «Мы утверждаем, что судьба человечества не может и не должна быть брошена на милость горстки стран — победителей во Второй мировой войне». Россия поддерживает обсуждение вопросов работы Совбеза ООН, однако настаивает на необходимости сохранения права вето у постоянных членов.

Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
БРИКС ООН ВТО

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