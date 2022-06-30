Лукашенко увидел возможность «без войн» обеспечить транзит в Калининград

Президент Белоруссии назвал «экономической войной» ограничение транзита между Калининградской областью и остальной Россией

Фото: Дмитрий Дадонкин / ТАСС

Россия и Белоруссия способны обеспечить доставку товаров в Калининградскую область без «войн и напряжений», заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Без всяких войн и напряжений. Мы с Путиным очень серьезно обсуждали эти вопросы», — сказал Лукашенко.

Он назвал ситуацию с ограничением транзита между Калининградской областью и остальной Россией «экономической войной» и выразил удивление по поводу заявлений на Западе о Сувалкском коридоре.

«И все кричат о каком-то Сувалкском коридоре. Слушайте, мы с вами об этом не говорим, а они кричат. Они что, намекают?» — сказал Лукашенко.

Сувалкский коридор – это участок границы Литвы и Польши, прилегающий к Калининградской области и Гродненской области Белоруссии. При его перекрытии Литва окажется отрезанной по суше от других стран НАТО.

Издание Politico ранее опубликовало статью, в которой назвало Сувалкский коридор самым опасным местом на планете из-за гипотетической угрозы нападения России. На фоне этого в МИД Польши пообещали поднять вопрос безопасности этого участка на саммите НАТО в Мадриде. Замглавы польского ведомства Марчин Пшидач также заявил, что Варшава будет выступать на увеличение присутствия сил на альянса в странах Прибалтики и Польше.

Литва объявила о запрете транзита подсанкционных товаров между Калининградской областью и остальной Россией с 18 июня. Российские власти сравнили это решение с блокадой и пообещали ответные меры. Литовские власти объяснили свои действия соблюдением санкций Евросоюза.

Позднее власти Литвы провели переговоры с Еврокомиссией, которая готовит дополнительные рекомендации по транзиту подсанкционных товаров. По словам литовского президента Гитанаса Науседы, Брюссель опубликует пояснения в ближайшее время.

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Власти Калининградской области на фоне ограничений Литвы сообщали, что жителям региона не грозит дефицит, а доставку большинства подсанкционных товаров можно осуществлять по морю.



