Лукашенко увидел возможность «без войн» обеспечить транзит в Калининград
Россия и Белоруссия способны обеспечить доставку товаров в Калининградскую область без «войн и напряжений», заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает БелТА.
«Без всяких войн и напряжений. Мы с Путиным очень серьезно обсуждали эти вопросы», — сказал Лукашенко.
Он назвал ситуацию с ограничением транзита между Калининградской областью и остальной Россией «экономической войной» и выразил удивление по поводу заявлений на Западе о Сувалкском коридоре.
«И все кричат о каком-то Сувалкском коридоре. Слушайте, мы с вами об этом не говорим, а они кричат. Они что, намекают?» — сказал Лукашенко.
Издание Politico ранее опубликовало статью, в которой назвало Сувалкский коридор самым опасным местом на планете из-за гипотетической угрозы нападения России. На фоне этого в МИД Польши пообещали поднять вопрос безопасности этого участка на саммите НАТО в Мадриде. Замглавы польского ведомства Марчин Пшидач также заявил, что Варшава будет выступать на увеличение присутствия сил на альянса в странах Прибалтики и Польше.
Литва объявила о запрете транзита подсанкционных товаров между Калининградской областью и остальной Россией с 18 июня. Российские власти сравнили это решение с блокадой и пообещали ответные меры. Литовские власти объяснили свои действия соблюдением санкций Евросоюза.
Позднее власти Литвы провели переговоры с Еврокомиссией, которая готовит дополнительные рекомендации по транзиту подсанкционных товаров. По словам литовского президента Гитанаса Науседы, Брюссель опубликует пояснения в ближайшее время.
Власти Калининградской области на фоне ограничений Литвы сообщали, что жителям региона не грозит дефицит, а доставку большинства подсанкционных товаров можно осуществлять по морю.