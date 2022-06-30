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Политика ,  
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Пентагон заявил о неудачном испытании прототипа гиперзвуковой ракеты

Пентагон: испытания прототипа гиперзвуковой ракеты на Гавайях завершились неудачей
Фото: Carlos Barria / Reuters
Фото: Carlos Barria / Reuters

Испытание прототипа гиперзвуковой ракеты на Гавайях завершились неудачей из-за проблемы, возникшей после запуска, со ссылкой на сообщение Минобороны США передает Bloomberg

 «Сбой произошел после включения двигателя на прототипе», — приводит агентство слова представителя Военно-морских сил США Тима Гормана.

По его словам, испытания проводились на Гавайях, других подробностей он не сообщил.

Материал дополняется.

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Профессиональная аналитика
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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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