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Пентагон заявил о неудачном испытании прототипа гиперзвуковой ракеты
Пентагон: испытания прототипа гиперзвуковой ракеты на Гавайях завершились неудачей
Испытание прототипа гиперзвуковой ракеты на Гавайях завершились неудачей из-за проблемы, возникшей после запуска, со ссылкой на сообщение Минобороны США передает Bloomberg.
«Сбой произошел после включения двигателя на прототипе», — приводит агентство слова представителя Военно-морских сил США Тима Гормана.
По его словам, испытания проводились на Гавайях, других подробностей он не сообщил.
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