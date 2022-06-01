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Северный флот к концу года получит штатный носитель гиперзвукового оружия

Носитель гиперзвукового оружия фрегат «Адмирал Головко» поступит на Севфлот в 2022 году
Фрегат «Адмирал Головко» станет первым штатным носителем гиперзвукового оружия морского базирования. Это третий по счету корабль проекта 22350, в Северном флоте уже служат «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов»
Фрегат &laquo;Адмирал Головко&raquo;
Фрегат «Адмирал Головко» (Фото: Виктор Чумаков / РИА Новости)

Фрегат «Адмирал Головко» поступит на Северный флот до конца года, сообщил журналистам командующий адмирал Александр Моисеев, сообщает ТАСС. По словам Моисеева, корабль станет первым штатным носителем гиперзвукового оружия морского базирования.

«Адмирал Головко» — третий по счету и второй серийный фрегат проекта 22350. Другие два, «Адмирал Горшков» (головной фрегат) и «Адмирал Касатонов» (первый серийный), уже несут службу в составе Северного флота, они оснащены 16 универсальными пусковыми установками, совместимыми с крылатыми ракетами типа «Калибр», «Оникс» и «Циркон». «Адмирал Горшков» участвовал в испытаниях гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон». Цикл испытаний завершен, рассказал Моисеев, подтверждены готовность «и самого носителя, и нового оружия», передает «Интерфакс».

«Адмирал Головко» назван в честь Арсения Головко, который командовал Северным флотом в 1940–1946 годах. Завод «Северная верфь» заложил корабль в 2012 году. В мае 2020 года судно спустили на воду. В 2021 году источник ТАСС рассказал, что фрегат станет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон».

В феврале нынешнего года в Минобороны сообщили, что экипаж «Адмирала Головко» проходит обучение в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге.

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Минобороны подписало контракты на строительство новых фрегатов 22350 летом 2020 года. Помимо трех уже названных кораблей к тому моменту строились еще пять фрегатов этого проекта.

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фрегат Северный флот оружие
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