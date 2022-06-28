Власти Запорожья объяснили взрыв в порту Бердянска разминированием

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Взрыв в порту Бердянска Запорожской области, видео с которым распространилось в Сети, связан с разминированием, сообщает ТАСС со ссылкой на военно-гражданскую администрацию региона.

«Это разминирование, подтверждаем», — сказали в администрации.

Замначальника ГУ МВД Запорожья Алексей Селиванов в Telegram-канале пояснил, что взрывотехники нашли боеприпас, который решили ликвидировать на месте. «Чтобы не подвергать опасности жителей города при его вывозе», — пояснил Селиванов.

Бердянск находится под контролем российских военных с конца февраля. Там сформировали новую администрацию, исполняющим обязанности мэра назначили Александра Сауленко.

Минобороны и власти России ранее говорили, что украинские силы заминировали порты, и российские военные ведут работы по их разминированию. В начале июня в порту Бердянска также произошли взрывы, связанные с разминированием его территории.

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В середине июня Сауленко заявил, что порт готов к работе, его инфраструктура восстановлена.