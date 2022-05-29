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Пророссийские власти Запорожья сообщили о сроках открытия порта Бердянска

Власти Запорожской области планируют в ближайшее время возобновить работу морского порта Бердянска, сообщил в интервью ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, «порт в нормальном состоянии, несмотря на многочисленные обстрелы».

«Бердянск — морские ворота Запорожской области. <...> Я думаю, что перезапуск, полноценный перезапуск бердянского порта — это вопрос нескольких недель, даже не месяцев», — сказал Рогов.

Он указал, что власти стремятся как можно скорее открыть порт, чтобы он «помог оживить экономику». «Порт важен с точки зрения поставок больших объемов грузов — продуктов питания, зерновых, топлива, продукции машиностроения и так далее», — добавил он.

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В конце апреля власти Украины приняли решение закрыть порты в Мариуполе, Херсоне, Бердянске и Скадовске, которые находятся на неподконтрольной Киеву территории. Решение они объяснили «невозможностью осуществлять обслуживание судов и пассажиров, проведение грузовых, транспортных и других связанных с этим видов хозяйственной деятельности». Порты будут закрыты «до восстановления контроля» над ними, сообщили в украинском министерстве инфраструктуры.

Бердянск (Запорожская область) был занят российскими военными в конце февраля, вся территория Херсонской области (порты Херсона и Скадовска) контролируется российскими войсками с середины марта, о взятии Мариуполя глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил в конце апреля.

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Говоря о переходе на рубль, Рогов сообщил, что на это потребуется около четырех месяцев. «По оценкам наших специалистов, чтобы полностью избавиться от гривны, нам понадобится примерно четыре месяца. Может быть, чуть меньше», — сказал он. С конца мая в части Запорожской области, занятой российскими войсками, введена бивалютная зона.

Теги
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