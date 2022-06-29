Президент Индонезии приехал в Киев

Президент Индонезии Видодо приехал в Киев для встречи с Зеленским

Джоко Видодо и его супруга Ибу Ириана (Фото: Indonesian Presidential Palace / AP)

Президент Индонезии Джоко Видодо и его супруга Ибу Ириана приехали в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщила администрация на сайте.

Они приехали на Центральный вокзал Киева в 08:50. Их встретили заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник, глава украинско-индонезийской комиссии по межправительственным отношениям Тарас Качка и сотрудники посольства Индонезии в Киеве.

Сначала президент Индонезии и его жена посетят разрушенный жилой комплекс «Липки» в городе Ирпень Киевской области, затем поедут в Украинский центр эндокринной науки и хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей в Киеве.



«Во второй половине дня президент отправится в Мариинский дворец, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским», — сказано в сообщении.

Вечером Видодо и Ириана поедут обратно тем же путем — поездом до станции Перемышль в Польше.

Индонезийский президент анонсировал поездку в Киев и Москву 26 июня. Он планировал призвать коллег Владимира Зеленского и Владимира Путина к диалогу о мире. Кроме того, Видодо собирался просить российского коллегу прекратить военные действия на Украине. С ним он встретится 30 июня.

В этом году Индонезия является председателем G20. Зеленский и Путин получили приглашения принять участие в саммите, который пройдет в ноябре.