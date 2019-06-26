Латвия опубликовала заявление 7 стран о «неверном сигнале» России в ПАСЕ

Восстановление прав делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы без удовлетворения требований, предъявленных к Москве, противоречит ценностям Совета Европы. Об этом говорится в совместном заявлении делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины. Делегаты этих семи стран решили попросить свои парламенты отозвать их из ПАСЕ.
Текст заявления выложил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter.
Восстановление прав России «является неверным сигналом стране, которая прибегала к вооруженной агрессии, отравлению людей, которая не соблюдает права человека в отношении собственных граждан и которая пытается не продвигать, а расшатывать демократию на территории Европы», говорится в заявлении.