Латвия опубликовала заявление 7 стран о «неверном сигнале» России в ПАСЕ

Делегаты не смогут ответить своим гражданам, как Совет Европы будет защищать их права, если организация «более заинтересована в защите благополучия агрессора, нежели жертв агрессии и репрессий».

Совет Европы, считают представители семи стран, теряет доверие людей, которых она призвана защищать. В заявлении также указывается, что члены делегаций будут консультироваться с правительствами и парламентами своих страх о дальнейших шагах во время последующих сессий ПАСЕ. Члены делегаций пожелали новому генсеку Совета Европы найти способ решить возникший кризис.

РБК направил запросы пресс-службам Министерств иностранных дел этих семи стран.

Демарш семи стран вызван двумя решениями Парламентской ассамблеи: в ночь на 25 июня российской делегации позволили возобновить работу в организации, а 26 июня парламентарии отклонили поправки, ограничивавшие восстановленные права Москвы. Представители России в среду грозили покинуть ПАСЕ, если бы последняя резолюция была принята.

Ограничения против России — ее, в частности, лишили права голоса — вводились в 2014-2015 годах из-за конфликта на Украине и присоединения Крыма. Москва позднее отказалась участвовать в мероприятиях ПАСЕ, а также перестала платить взносы в Совет Европы.

Кремль назвал восстановление прав российской делегации победой здравого смысла. Без участия россиян полноценная работа организации невозможна, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.