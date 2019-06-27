В ПАСЕ заявили о политическом кризисе после возвращения прав России

После того как ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации, о намерении пересмотреть формат работы в ассамблее заявили представители семи стран. Экономический кризис сменился политическим, констатировали в ПАСЕ

Фото: Council of Europe

Кто покинул ассамблею

Сразу после того как Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 26 июня подтвердила права российской делегации, представители Украины, а также Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Эстонии и Грузии заявили о намерении в знак протеста покинуть сессию. Они хотели прекратить участие в сессии для консультаций со своими парламентами и правительствами, чтобы решить, что делать дальше, заявил РБК представитель Украины в ПАСЕ Сергей Соболев.

Позднее это заявление подтвердилось только частично. До конца нынешней части сессии (до 28 июня) в ПАСЕ останутся как минимум представители делегаций Грузии и Литвы, об этом они сами рассказали РБК в четверг. Опровергла планы покинуть сессию и делегация Словакии. Глава крупнейшей в ПАСЕ фракции Европейской народной партии, депутат из Польши Александр Почей подтвердил РБК, что польская делегация прекратила свое участие в сессии для консультаций с правительством. «Но я не верю, что Польша может покинуть ПАСЕ», — добавил он. О планах покинуть ассамблею досрочно РБК рассказали и представители Латвии.

Несмотря на заявления, с утра 27 июня в холле страсбургского Дворца Европы, где заседает ассамблея, можно было встретить членов украинской делегации. Один из них, Георгий Логвинский, заявил РБК, что представители Украины действительно не принимают участие в работе сессии. «Мы здесь остались исключительно для частных встреч и как слушатели», — объяснил он.