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Адвокат Трампа предсказал скорое падение режима в Иране
Политика, 22:50
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Адвокат Трампа предсказал скорое падение режима в Иране
Адвокат президента США Рудольф Джулиани выступая перед иранскими оппозиционерами заявил, что правящий в Тегеране режим находится в процессе коллапса и его конец можно будет увидеть в реальном времени
Рудольф Джулиани (Фото: Jeff Roberson / AP)

Бывший мэр Нью-Йорка и нынешний адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что правящий режим Ирана находится на грани падения и ему наступит конец, передает Reuters.

«Сейчас мы реально можем наблюдать конец режима в Иране», — сказал Джулиани, напомнив об акциях протеста в Иране в связи с валютным кризисом, который начался после объявления Трампа о выходе из ядерной сделки 2015 года.

«Если самая большая экономическая держава прекратит вести с вами бизнес, вы рухнете, а санкции будут становиться все сильнее, сильнее и сильнее», — добавил он, выступая на конференции Национального совета сопротивления Ирана, который базируется в Париже. Организация объединяет оппозиционные силы Ирана, который действуют в изгнании за пределами страны.

Ранее в мае Джулиане заявил, что президент Трамп заинтересован в смене режима в Иране. При этом он отметил, что изменение власти в Иране является «единственным шансом установить мир на Ближнем Востоке». По его словам, это «важнее разрешения арабо-израильского конфликта».

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По данным издания Politico, Джулиани выступал на конференции, организованной леворадикальным движением «Моджахеды иранского народа» (Моджахедин-э Халк), которое США в течение 15 лет считали террористическим, однако позже исключили из списков.

В то же время глава Госдепа США Майк Помпео в конце мая в интервью Voice of America заявил, что усилия администрации не направлены на смену правящего в Иране режима. «Речь не идет о смене режима, речь идет об изменении режима. Речь идет об изменении поведения лидеров Ирана, которые должны делать то, чего действительно хочет от них иранский народ», — заявил он тогда.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Рудольф Джулиани , Дональд Трамп , Иран
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