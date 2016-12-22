Президент Ирана решил «поставить Америку на колени»

Выступая в эфире государственного телевидения, Хасан Роухани заявил о недопустимости потери независимости страны. Заявления звучат на фоне выхода США из ядерной сделки и угроз ввода беспрецедентных санкций

Хасан Роухани (Фото: Adnan Abidi / Reuters)

Иранцы должны объединиться перед лицом американского давления, чтобы «поставить Америку на колени». С таким заявлением выступил в среду, 27 июня, президент Ирана Хасан Роухани в эфире государственного телевидения.

«Мы справимся с проблемами. Мы окажем давление. Но мы не будем жертвовать нашей независимостью», — сказал Роухани, слова которого приводит Reuters.

Заявления Роухани звучат на фоне выхода США из ядерной сделки. Это произошло 8 мая. До этого американский президент Дональд Трамп неоднократно критиковал соглашение, называя его худшей сделкой за всю историю.

Ядерное соглашение, получившее название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Иран и «группа шести» (Германия, Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) подписали в 2015 году. После выхода США из сделки остальные участники СВПД, отказавшись поддержать решение Вашингтона, заявили о своей приверженности сделке с Ираном и после выхода США.



В конце мая госсекретарь США Майк Помпео пообещал ввести против Тегерана самые серьезные за всю историю санкции. Тогда же он выдвинул Ирану 12 требований, которые должны быть включены в новое соглашение, чтобы США остались в нем.

На минувшей неделе заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи заявил, что Тегеран выйдет из сделки, если остальные участники договора не смогут компенсировать отсутствие США. «Нам неважно, как европейцы будут защищать свои компании, но нам важно, чтобы их компании работали с нами. Нужно, чтобы иранская нефть продавалась и чтобы деньги возвращались, то есть должны осуществляться банковские транзакции. Как они обеспечат такие условия — это дело европейцев», — сказал тогда иранский дипломат.