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CNN узнал о планах Трампа заключить сделку с Путиным по Сирии
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CNN узнал о планах Трампа заключить сделку с Путиным по Сирии
Политика, 02:29
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CNN узнал о планах Трампа заключить сделку с Путиным по Сирии
Трамп хотел бы договориться с Путиным на встрече в Хельсинки по урегулированию в Сирии, ускорив тем самым вывод сил США из этой страны. С этой целью он предлагает отдать Дамаску часть территорий, остающихся под контролем оппозиции
Дональд Трамп (Фото: Alex Edelman / CNP / AdMedia / Global Look Press)

Дональд Трамп намерен во время встречи с Путиным в Хельсинки обсудить с ним Сирию, и, в том числе предложить ему сделку, которая позволит ускорить вывод американских военнослужащих из зоны конфликта. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает CNN.

Как рассказали собеседники CNN, сделка касается юго-западных районов Сирии вдоль иорданской границы, где армия Башара Асада продолжает наступление на поддерживаемых США повстанцев. Трамп предлагает передать эти территории сирийским властям при поддержке России на условии предоставления права на беспрепятственный выхода сил оппозиции в другие регионы. Кроме того Трамп настаивает на создании зоны отчуждения на юго-западе Сирии, которая бы исключала прямые столкновения оппозиции с сирийской армией.

Аналогичный план был применен ранее в ходе боев за город Думу в пригороде Дамаска. Тогда сирийские власти получили Думу под свой контроль. Перед этим они обеспечили выезд из окруженного района остававшихся там боевиков. Как заявлял в апреле начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко всего из района Восточная Гута эвакуировались порядка 67 тыс. боевиков и членов их семей.

Возможность передачи территорий на юго-западе Сирии Трамп успел обсудить с королем Иордании Абдуллой II, посещавшим Белый дом.

Активные бои на юго-западе Сирии продолжаются уже несколько недель. Ранее власти США обещали принять «жесткие меры» в отношении Дамаска, если сирийские силы не прекратят наступления.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Дональд Трамп
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