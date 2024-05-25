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Выборы президента США ,  
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NBC узнал об опасениях США перед «октябрьским сюрпризом» от КНДР

NBC: США опасаются военной дестабилизации от КНДР перед выборами для Трампа
Сюжет
Выборы президента США
Белый дом подозревает, что Москва и Пхеньян могут сговориться дестабилизировать ситуацию в Азии перед выборами президента США, чтобы первый срок Байдена выглядел чередой кризисов вместе с конфликтом на Украине и Ближнем Востоке
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Северная Корея в преддверии президентских выборов в США может предпринять самые провокационные военные действия за десятилетие, считают власти США, сообщает NBC со ссылкой на источники.

Возможное усиление напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и расширение ядерного потенциала КНДР должно оказать влияние на американское общество перед выбором между Байденом и Дональдом Трампом, предполагают в Белом доме. По их мнению, будет дестабилизирована ситуация в еще одной части мира, чтобы, таким образом получится, что во время первого срока Байдена не только начались война на Ближнем Востоке и российско-украинский конфликт, но и новый виток напряженности на Корейском полуострове.

«Мы не сомневаемся, что Северная Корея в этом году будет вести себя провокационно. Вопрос лишь в том, насколько сильной будет эскалация», — сказал сотрудник американской разведки.

NBC называет перспективу такого развития событий «октябрьским сюрпризом» для США, поскольку президентские выборы состоятся в начале ноября 2024 года.

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Ким Чен Ын (в центре)

Собеседники телеканала предположили, что на подобный шаг КНДР способна пойти возможно, по указанию Москвы. Вместе с тем, один высокопоставленный источник NBC считает, что власти России еще могут колебаться по этому поводу. Он напомнил, что Китай обычно не поддерживает нарушение стабильности в регионе.

Однако, продолжил источник, отношения Москвы и Пхеньяна теплеют: в марте Россия применила право вето в Совбезе ООН (13 членов СБ проголосовали за продление, Китай воздержался) и заблокировала американский проект резолюции по продлению мандата группы экспертов комитета Совбеза 1718 по санкциям в отношении Пхеньяна. КНДР находится под санкциями ООН с 2006 года в связи со своими ядерной и ракетной программами. Кремль объяснил решение наложить вето интересами России.

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Илон Маск

Опросы общественного мнения в США показывают, что Трамп опережает Байдена в большинстве из семи важнейших колеблющихся штатов: Аризоне, Мичигане, Висконсине, Неваде, Джорджии, Северной Каролине и Пенсильвании. Во всех них Байден победил с небольшим перевесом в 2020 году, за исключением Северной Каролины.

Из-за приближения даты голосования и активизации предвыборной кампании Байден пропустит организованный Украиной мирный саммит в Швейцарии, который запланирован на середину июня.

Российские власти не признают легитимным мирный саммит в Швейцарии и отвергают обвинения в попытках дестабилизации ситуации в мире.

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