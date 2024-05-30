Путин вручил Собянину орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени (высшей) Путин наградил Собянина летом прошлого года «за большой вклад в социально-экономическое развитие города Москвы». Глава государства лично вручил этот орден Собянину в Кремле

Владимир Путин и Сергей Собянин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин на церемонии в Екатерининском зале Кремля лично вручил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени мэру Москвы Сергею Собянину, которым тот был награжден в июне прошлого года. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

«Эта высокая награда, конечно, оценка труда миллионов москвичей, которые делают все для развития нашего города и нашей страны, за их таланты, за труд, которые они вкладывают в большое дело. И огромное вам спасибо за постоянное внимание и помощь в развитии города, спасибо большое за награду», — поблагодарил мэр Москвы.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» награждают граждан за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, а также за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны. Высшей степенью ордена является I степень. Награду Собянин получил 21 июня 2023 года (в день своего рождения) «за большой вклад в социально-экономическое развитие города Москвы».

Собянин занял пост мэра Москвы в 2010 году, после того как на тот момент президент России отправил Юрия Лужкова в отставку в связи с «утратой доверия». С того момента нынешний городской глава переизбирался трижды: на досрочных выборах в 2013 году и на голосованиях в 2018 и 2023 годах. На последних выборах он набрал 76,39% голосов.

До того, как стать мэром, Собянин был губернатором Тюменской области (2001–2005), руководителем администрации президента при Путине (2005–2008) и вице-премьером (2008–2010).

Путин ранее отмечал, что Собянил много сделал для создания комфортных условий для жителей и гостей столицы. «Есть проблемы в развитии столицы как мегаполиса. И должен сказать, что они под руководством команды действующего мэра Собянина решаются гораздо лучше, чем во многих других странах мира и во многих других мегаполисах», — говорил глава государства.