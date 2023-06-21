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Собянина в день рождения наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»

Путин наградил Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» в день рождения
Собянин в день своего 65-летия получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени за «большой вклад в социально-экономическое развитие города Москвы»
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»)

Мэр Москвы Сергей Собянин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Награду Собянин получил «за большой вклад в социально-экономическое развитие города Москвы».

21 июня столичный мэр отмечает 65-летие.

Собянин занял пост мэра Москвы в 2010 году, после того как тогдашний президент России Дмитрий Медведев отправил Юрия Лужкова в отставку в связи с «утратой доверия». С того момента нынешний городской глава переизбирался дважды: на досрочных выборах в 2013 году и на голосовании в 2018-м. В сентябре этого года в Москве, как и в других регионах, пройдут выборы, Собянин на них выступает кандидатом от «Единой России».

До того, как стать мэром, Собянин был губернатором Тюменской области (2001–2005), руководителем администрации президента при Путине (2005–2008), вице-премьером (2008–2010).

Еще в прошлом году Путин выразил уверенность, что москвичи на предстоящих выборах мэра оценят вклад Собянина в развитие города. По словам президента, он много сделал для создания комфортных условий для жителей и гостей столицы. «Есть проблемы в развитии столицы как мегаполиса. И должен сказать, что они под руководством команды действующего мэра Собянина решаются гораздо лучше, чем во многих других странах мира и во многих других мегаполисах», — отметил глава государства.

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