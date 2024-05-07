Собянин стихами Высоцкого оценил сообщения о повышении его заместителей

Собянин перефразировал стихи Высоцкого и словами «ходят слухи, словно мухи» ответил на вопрос о том, ожидает ли он перехода кого-либо из своих заместителей на федеральный уровень

Сергей Собянин (Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press)

Мэр Москвы Сергей Собянин в ответ на вопрос, ожидает ли он перехода кого-либо из своих заместителей на работу в федеральное правительство, привел слова из стихотворения Владимира Высоцкого, перефразировав строки.

«Не знаю. Ходят, говорят, слухи, словно мухи. Ничего не ожидаю», — сказал Собянин агентству «РИА Новости».

В стихотворении Высоцкого «Слухи» есть строки: «Словно мухи, тут и там,

Ходят слухи по домам».

Сообщения о том, что кто-либо из заместителей Собянина может перейти на федеральный уровень, звучат в контексте отставки правительства России и формирования нового состава кабмина после инаугурации президента.