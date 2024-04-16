Путина не пригласят на 80-летие высадки в Нормандии

Организаторы мероприятия по 80-летию высадки войск союзников в Нормандии пригласят Россию, но не президента Владимира Путина. Ранее о планах Парижа пригласить Москву на церемонию 6 июня сообщала радиостанция Europe 1

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На мероприятия по случаю 80-летия высадки войск в Нормандии во Францию будет приглашена Россия, а не ее президент Владимир Путин, заявили организаторы Mission Libération, пишет Le Figaro.

Путина решили не приглашать в связи с конфликтом на Украине. Однако Россия приглашена быть представленной, чтобы отметить самоотверженность и жертвы советского народа, а также его вклад в победу над Германией в 1945-м, заявили в Mission Libération.

«На настоящий момент никаких официальных приглашений в посольство не поступало», — заявили РБК в посольстве России во Франции.

Организаторы не указали, до какого государственного уровня распространяется приглашение и могут ли быть приглашены те, кто занимает в России высокие посты. Филипп Этьен, президент Mission Libération, ранее заявлял Le Figaro, что не знает о таком решении. «Елисейский дворец (резиденция президента Франции Эмманюэля Макрона) пока не отреагировал и не сделал соответствующего заявления», — передает издание.

Ранее о планах Парижа пригласить Москву на церемонию 6 июня сообщила радиостанция Europe 1. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин не получал официального приглашения. Он подчеркнул, что не знает, «что легло в основу этого сообщения, является ли это официальной информацией, или это какие-то слухи или утка».

РБК направил запрос Пескову.

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Операция «Оверлорд» началась 6 июня 1944 года («День Д») и завершилась в конце августа того же года. Тогда войска США, Великобритании и Канады (в то время британский доминион), военные оккупированных западных государств и других британских доминионов высадились со стороны моря в Нормандии. Союзники в тот день открыли Западный фронт (до этого он действовал с момента вступления Лондона и Парижа в войну в сентябре 1939 года до капитуляции Франции в июне 1940 года), вынудив Германию сражаться уже на трех фронтах Второй мировой войны — на основном, Восточном, против СССР, а также на Итальянском.

В декабре Макрон не исключил, что Путина пригласят на мероприятие. Российский президент присутствовал на 70-летии высадки в Нормандии в июне 2014 года. На мероприятии были и бывшие руководители стран — президент Франции Франсуа Олланд, президент США Барак Обама, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко.