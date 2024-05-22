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Политика ,  
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В МИДе заявили об отсутствии приглашения на 80-летие высадки в Нормандии

Россия еще не получила приглашение на юбилей высадки в Нормандии
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Россия пока не получила приглашение от Парижа на церемонию памяти 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии, сообщил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников в интервью «РИА Новости».

В середине апреля организаторы Mission Libération заявили, что на мероприятие будет приглашена Россия, но не ее президент Владимир Путин. Его решили не приглашать в связи с конфликтом на Украине.

«Однако по сей день ни в МИД России, ни в наше посольство в Париже никаких приглашений не поступало. Возможно, организаторы передумали или им «посоветовали» передумать», — предположил Студенников.

Он добавил, что сегодня отношения «с бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции, включая и Францию» не по вине России находятся «в своей низшей точке».

Путина не пригласят на 80-летие высадки в Нормандии
Политика
Фото:Neil Hall / Getty Images

Ранее Politico писала, что решение Франции пригласить делегацию из России застало другие западные страны врасплох и повысило напряженность среди них.

Чиновники из США, Великобритании и других стран выразили обеспокоенность в связи с вопросами протокола и дипломатического взаимодействия с российской делегацией. В администрации президента США также выразили свое недовольство ситуацией.

Памятные мероприятия запланированы на 6 июня.

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