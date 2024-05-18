Politico узнала о недовольстве Парижем из-за России и годовщины Нормандии
Решение Франции пригласить делегацию из России на церемонию памяти 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии застало другие западные страны врасплох и повысило напряженность среди них, пишет Politico со ссылкой на источники.
Опрошенные изданием чиновники из США, Великобритании и других стран выразили обеспокоенность в связи с вопросами протокола и дипломатического взаимодействия с российской делегацией.
Два чиновника администрации президента США на условиях анонимности выразили свое недовольство ситуацией.
Источник из правительства Великобритании отметил, что Франция не только пригласила Россию, но и приняла в этом месяце китайского председателя Си Цзиньпина.
Организацией церемонии в память о высадке в Нормандии занимается французская организация «Миссия освобождения» под руководством бывшего посла Франции в США Филиппа Этьена. В апреле организация сообщила, что приглашает российскую делегацию, но без участия президента Владимира Путина.
«Франция не занимается политическим ревизионизмом истории. Исторически Франция всегда приглашала страны, чьи войска высадились в Нормандии. В прошлом приглашение направлялось Российской Федерации», — говорится в заявлении «Миссии освобождения».
Организация не стала уточнять, какие российские чиновники включены в список приглашенных гостей, а также приняли ли приглашение в Москве. Представитель «Миссии освобождения» пояснил, что сейчас организаторы сосредоточены на подготовке к памятным мероприятиям, а не на списках гостей.
Памятные мероприятия запланированы на 6 июня.
Путин присутствовал на юбилейных церемониях в честь 60-летия со дня высадки союзников в Нормандии, а также и 70-летия в 2014 году, когда церемония прошла спустя несколько месяцев после присоединения Россией полуострова Крым и введения Западом санкций. Тогда французский президент Франсуа Олланд пояснил, что у Франции могут быть разногласия с Путиным, но «я не забываю и никогда не забуду, что российский народ отдал миллионы жизней» во время Второй мировой войны.
Президента России не стали приглашать на 75-летие высадки в Нормандии в 2019 году, тогда Путин заявил, что относится к этому спокойно. «Мы тоже не всех приглашаем и не на каждое мероприятие, почему меня должны обязательно везде приглашать? Я что, свадебный генерал, что ли? У меня своих дел хватает здесь. Это вообще не проблема», — пояснил он.
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