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AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
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Путин отказался считать проблемой отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин заявил, что он — «не свадебный генерал», чтоб его всюду приглашали. Таким образом он прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии, сообщает «РИА Новости».

«Мы тоже не всех приглашаем и не на каждое мероприятие, почему меня должны обязательно везде приглашать? Я что, свадебный генерал, что ли? У меня своих дел хватает здесь. Это вообще не проблема», — сказал Путин на встрече с руководителями информагентств на полях ПМЭФа.

Глава государства заметил, что наличие приглашений не имеет значения. По его словам, важней «правда об истории и ужасной трагедии, которая постигла человечество во время Второй мировой войны».

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Президент добавил, что «если заняться какой-то конспирологией», можно представить, что в Нормандии западные лидеры собираются «пошушукаться между собой перед тем, как начать какие-то контакты» с Россией.

Торжества по случаю 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии запланированы на 6 июня. Ранее в Елисейском дворце заявили, что мероприятия в честь годовщины операции «Оверлорд» пройдут «под председательством французского премьер-министра [Эдуара Филиппа], а не на уровне глав государств», поэтому Путин не приглашен.

Министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Россией через посольство было получено приглашение принять участие в мероприятиях в Нормандии. По его словам, отправка официальной делегации из Москвы не предполагается, Россия будет представлена на мероприятиях дипломатом из посольства в Париже.

Теги: Владимир Путин, Нормандия, приглашение, ПМЭФ
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