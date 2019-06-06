Путин отказался считать проблемой отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин заявил, что он — «не свадебный генерал», чтоб его всюду приглашали. Таким образом он прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии, сообщает «РИА Новости».

«Мы тоже не всех приглашаем и не на каждое мероприятие, почему меня должны обязательно везде приглашать? Я что, свадебный генерал, что ли? У меня своих дел хватает здесь. Это вообще не проблема», — сказал Путин на встрече с руководителями информагентств на полях ПМЭФа.

Глава государства заметил, что наличие приглашений не имеет значения. По его словам, важней «правда об истории и ужасной трагедии, которая постигла человечество во время Второй мировой войны».

Президент добавил, что «если заняться какой-то конспирологией», можно представить, что в Нормандии западные лидеры собираются «пошушукаться между собой перед тем, как начать какие-то контакты» с Россией.