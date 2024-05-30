В киевском метро увеличат интервалы между поездами из-за мобилизации

В ВСУ призвали примерно 7% сотрудников Киевского метрополитена. Этой весной на Украине ужесточили мобилизацию, в частности отменили категорию ограниченно годных к военной службе

Фото: Руслан Канюка / Keystone Press Agency / Global Look Press

В киевском метро увеличат интервалы движения поездов примерно на одну минуту не в часы пик и 45 секунд в часы пик на фоне нехватки сотрудников, об этом сообщил метрополитен города в Facebook (входит в Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России). В частности, работников не хватает из-за мобилизации — в Вооруженные силы Украины (ВСУ) призвали примерно 7% сотрудников метрополитена.

Также дефицит кадров наблюдается из-за вынужденной миграции и специфики профессии, признали в метрополитене.

В связи с этим были открыты 83 вакансии машинистов электропоезда, 48 — электромехаников, 161 — слесарей по соответствующим направлениям.

В метрополитене Киева отметили, что подготовка и адаптация некоторых профессий требует долгосрочной специальной подготовки. Так, механик электропоезда до самостоятельной работы на линии тренируется более года.

Всеобщая мобилизация и военное положение на Украине действуют с 24 февраля 2022 года. Их регулярно продлевают. Новый закон о мобилизации был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским в апреле, а вступил в силу 18 мая.

На Украине также вступили в силу ряд мер, ужесточающих мобилизацию. Так, законодательство обязало всех украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уточнить свои личные данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК, выполняет функции военкомата) и носить с собой военно-учетные документы. Тем, кто не уточнит свои данные или не явится по повестке, будут грозить штрафы.

Минимальный возрастной порог граждан, подлежащих мобилизации, был снижен с 27 до 25 лет. То есть во время военного положения нельзя будет мобилизовать мужчин от 18 до 25 лет, которые не проходили срочную службу.

Нововведения также отменили категорию «ограниченно годный» к военной службе. Теперь на Украине будут только две категории: «годен» или «не годен». Те, кто сейчас является ограниченно годным, в течение девяти месяцев должны пройти новую медкомиссию, чтобы получить одну из двух категорий.

CNN отмечал, что пока неясно, сколько человек будут призваны в рамках ужесточения мобилизации. В декабре Зеленский говорил о просьбе Генштаба и на тот момент главкома ВСУ Валерия Залужного мобилизовать 500 тыс. украинцев, однако в марте новый главком ВСУ Александр Сырский сказал, что после пересмотра ресурсов и уточнения боевого состава вооруженных сил «эта цифра была существенно уменьшена».