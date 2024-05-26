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Военная операция на Украине ,  
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Украинские военные рассказали о недостатках мобилизации

CNN: в ВСУ считают, что недостаток информации о мобилизации отпугивает людей
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинцы недостаточно проинформированы о ходе мобилизации, «это отпугивает», считают опрошенные CNN военные. Некоторые офицеры предупреждают, что под их командованием окажутся немотивированные и неподготовленные люди
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Кампания по мобилизации на Украине идет не очень хорошо, поскольку людям не хватает информации, считают украинские военные, с которыми побеседовал CNN.

«Это отпугивает людей. Они не знают, что происходит в боевых бригадах, и им это нужно объяснять», — сказал Ярослав Галас, который служит в 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригаде.

Многие обеспокоены, что после призыва сразу же окажутся на передовой, но на самом деле, по словам Галаса, это не так. «У нас есть отдельное подразделение дронов, которое находится немного дальше от линии фронта. Люди, хорошо разбирающиеся в электронике, или те, кто любит играть в компьютерные игры, быстро могут освоить эту специальность», — сказал военный, добавив, что Вооруженным силам нужны ИТ-специалисты, бухгалтеры, повары, клерки и т. д.

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Фото:Oleksandr Ratushniak / Reuters

Некоторые украинские офицеры сомневаются в эффективности ужесточения правил мобилизации; они считают, что под их командованием окажутся люди, которых заставили пойти на фронт. «Мы по-прежнему хотим, чтобы люди шли в армию добровольно. Потому что есть большая разница между тем, кого призвали, и тем, кто пошел защищать свою Родину», — сказал военнослужащий 114-й бригады территориальной обороны Дмитрий Кулибаба, добавив, что помимо военной подготовки и снаряжения важно и «желание сражаться с врагом».

Украинский командир на условиях анонимности сообщил, что у некоторых новобранцев не хватает специальной подготовки, «чтобы сделать из них настоящих профессионалов». Кроме того, отмечает телеканал, не все люди готовы воевать. Один из граждан, с которым поговорил CNN, сказал, что если получит повестку, то покинет Украину: «Я не хочу убивать людей и в принципе не готов к этому. Если я попаду под обстрел на фронте, у меня скорее всего будет паника и я только создам проблемы другим».

В то же время Галас считает, что с учетом продолжающихся военных действий мобилизация необходима. «Люди, которые воюют уже два года, устали. Некоторые сходят с ума», — сказал он, добавив, что солдатам нужен полноценный отдых на несколько месяцев. По словам военного, несмотря на первоначальное беспокойство, многие солдаты хорошо адаптируются к службе.

Всеобщая мобилизация и военное положение на Украине действуют с 24 февраля 2022 года, начала полномасштабных военных действий. В мае вступил в силу новый закон, согласно которому все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны уточнить свои личные данные в территориальных центрах комплектования и носить с собой военно-учетные документы. Тем, кто не уточнит свои данные или не явится по повестке, будут грозить штрафы. Мобилизации подлежат граждане в возрасте от 25 до 60 лет. Документ предусматривает ряд новых ограничений для военнообязанных

Как отмечает CNN, пока неясно, сколько человек будут призваны в рамках мобилизации. В конце прошлого года украинские власти говорили о необходимости призвать 500 тыс., но в марте главком ВСУ Александр Сырский сказал, что после пересмотра ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил «эта цифра была существенно уменьшена».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
мобилизация Украина ВСУ Военная операция на Украине
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