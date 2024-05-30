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Военная операция на Украине ,  
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Бильдт назвал победу России на Украине еще одним Кабулом для США

Сюжет
Военная операция на Украине
По мнению экс-премьера Швеции, возможная победа России на Украине подтвердит эрозию «американской мощи»
Фото: Иван Ноябрев / ТАСС
Фото: Иван Ноябрев / ТАСС

Победа России в конфликте на Украине станет для США еще одним Сайгоном или Кабулом, заявил экс-премьер Швеции Карл Бильдт, его слова приводит агентство Bloomberg.

«Если бы Россия преуспела здесь [на Украине], это был бы еще один Сайгон, еще один Кабул с точки зрения эрозии американской мощи», — сказал Бильдт на конференции по безопасности Леннарта Мери в Эстонии, которая прошла в начале мая.

Карл Бильдт является представителем консервативных кругов шведской политики, в 1986–1999 годах он был лидером Умеренной коалиционной партии Швеции, с 1991 по 1994 год возглавлял правительство королевства, подписав договор о вступлении Швеции в Евросоюз. В 2006–2014 годах Бильдт возглавлял Министерство иностранных дел Швеции.

На посту главы шведского МИДа он неоднократно выступал с критикой действий России. В марте 2014 года Бильдт заявил, что «важно не позволить России достичь тех целей, к которым она стремится».

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Захват столицы Южного Вьетнама Сайгона произошел 30 апреля 1975 года, в самом конце Вьетнамской войны, которая длилась с 1964 по 1975 год. Перед ним США провели операцию «Порывистый ветер» по эвакуации американских граждан и вьетнамских беженцев, желавших покинуть страну, из Сайгона. В общей сложности США эвакуировали 1737 своих граждан.

Американцы воспринимают операцию «Порывистый ветер» с горечью, как печальный итог Вьетнамской войны.

Военный контингент США присутствовал в Афганистане с 2001 года. С 2011 года США начали постепенно сокращать свой контингент и в 2014 году вывели основные боевые силы. В феврале 2020 года США и движение «Талибан», которое является запрещенной террористической организацией в России, подписали мирное соглашение, положив конец 19-летней войне.

После того как США вывели войска, власть в стране захватили талибы. Бывший американский президент Дональд Трамп раскритиковал решение нынешнего главы государства Джо Байдена вывести военный контингент из Афганистана.

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