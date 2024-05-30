WP узнала о беспокойстве США из-за ударов ВСУ по ракетным радарам России

США не намерены атаковать Россию ядерным оружием, но украинские удары по РЛС, отслеживающим баллистические ракеты, Москва может воспринять как нацеленные на систему ядерного сдерживания. Речь об атаках в Армавире и под Орском

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

США обеспокоены ударами украинских сил по российским радиолокационным станциям (РЛС), сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

«Соединенные Штаты обеспокоены недавними ударами Украины по российским объектам раннего предупреждения о баллистических ракетах», — сказал американский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

По данным WP, речь идет об атаках в Армавире в Краснодарском крае и Орске в Оренбургской области. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин 25 мая заявил, что на Кубани был нанесен удар по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении. Он также прикрепил пост из телеграм-канала «Военный осведомитель», где говорилось, что целью были РЛС «Воронеж», находящиеся в Армавире.

Под Орском расположен аналогичный объект. 27 мая оренбургское правительство сообщило, что недалеко от города упал дрон (до границы с Украиной из этого района — около 1,5 тыс. км). 29 мая еще один беспилотник сбили над Армавиром.

РЛС «Воронеж» применяются для обнаружения баллистических ракет, вычисления параметров их движения, координат, определения типа целей и т.д. По всей России расположено около десятка таких радаров — в Ленинградской, Иркутской, Калининградской областях, Красноярском, Алтайском крае и других регионах.

Ответственность за атаки на радары взяло на себя главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР). Опасения Вашингтона переданы Киеву, пишет газета. Ее собеседник из США заявил, что Россия не использует пораженные объекты в ходе конфликта с Украиной.

«Для всех должно быть очевидно, что у [США] нет никакого намерения применять ядерное оружие против России. Но, безусловно, есть опасения по поводу того, как Россия может воспринять, что ее сдерживающие возможности становятся мишенью, а системы раннего предупреждения подвергаются атаке», — сказал американский чиновник.

Согласно российской ядерной доктрине, воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, может стать условием применения Россией ядерного оружия.