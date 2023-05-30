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Минтранс назвал политическим запрет Польши на проезд грузовиков из России

Минтранс: запрет Польши на проезд российских грузовиков не повлияет на доставку товаров
Польша с 1 июня закроет польско-белорусскую границу для российских и белорусских фур. В Минтрансе считают, что решение носит больше политический, нежели практический характер
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Решение Польши запретить проезд российских и белорусских грузовиков через ее территорию не повлияет на сроки доставки товаров в импортном и экспортном направлениях, сообщили в пресс-службе Минтранса.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году подобный запрет уже вводил ЕС. «Успешный опыт реализации механизма перецепки/перегрузки, введенный в качестве ответной меры в России с 10 октября прошлого года, позволяет в полной мере обеспечить доставку необходимого объема и перечня товаров, следующих через границу», — отметили в Минтрансе.

Чиновники не ожидают и заторов в пунктах пропуска и на подъездах к ним. «С учетом имеющихся достаточных дополнительных возможностей российских приграничных терминалов, запрет не повлечет каких-либо сложностей с перевозкой экспортных и импортных грузов на европейском направлении», — заявили в ведомстве. В нем считают, что решение Польши носит больше политический, нежели практический характер.

Накануне МВД Польши опубликовало постановление, согласно которому для грузового транспорта, зарегистрированного в России и Белоруссии, с 1 июня будет запрещено движение через польско-белорусскую границу. Запрет касается тягачей, прицепов, полуприцепов и автопоездов.

В феврале Польше закрыла движение автотранспорта на пограничном с Белоруссией пункте пропуска «Бобровники — Берестовица». После этого остались работать два пункта — для грузового («Козловичи — Кукурыки») и легкового транспорта («Брест — Тересполь»). Позже польские власти ограничили движение для российских и белорусских большегрузов в пункте пропуска «Кукурыки».

В Госдуме предложили запретить проезд по российской территории для польских фур также с 1 июня. Это решение могло бы стать ответом на «захват» школы при посольстве России в Польше, отметил один из авторов инициативы, депутат от «Единой России» Евгений Москвичев.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Польша грузовики Минтранс транзит Россия Белоруссия

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