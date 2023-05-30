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Политика ,  
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Илон Маск встретился с главой МИД Китая

Основатель Tesla Илон Маск встретился в Пекине с главой МИД Китая Цинь Ганом
Предприниматель прибыл в Пекин на своем самолете, он также планирует посетить завод Tesla в Шанхае. В беседе с министром Маск сообщил, что планирует расширять бизнес в Китае
Илон Маск и&nbsp;Цинь Ган
Илон Маск и Цинь Ган (Фото: fmprc.gov.cn)

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск встретился в Китае с министром иностранных дел Цинь Ганом, сообщается на сайте китайского МИДа.

Бизнесмен заявил, что Tesla выступает против «нарушения связей и разрыва цепочек» и готова продолжать расширять свой бизнес в Китае и разделять с КНР любые возможности развития. Маск также назвал китайских граждан трудолюбивыми и умными.

Китайский министр, в свою очередь, подчеркнул готовность Китая «неуклонно продвигать открытость на высоком уровне для создания ориентированной на рынок интернациональной деловой среды для компаний со всего мира, включая Tesla».

Reuters ранее сообщил, что частный самолет предпринимателя сел в Пекине, Маск планирует встретиться с китайскими чиновниками и посетить завод Tesla в Шанхае. Это его первая поездка в Китай за три года.

В марте агентство сообщало, что Маск добивается встречи с премьером китайского Госсовета Ли Цяном.

21 мая власти Китая заявили о проблемах с продуктами американского производителя чипов Micron, представляющих угрозу национальной безопасности, и запретили операторам критической инфраструктуры закупать их. В Минторге США назвали введение запрета беспочвенным. До этого, в октябре 2022 года Вашингтон ограничил поставки полупроводников и оборудования для их производства в Китай, чтобы не позволить стране использовать американские технологии для разработки оружия.

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
Илон Маск Китай Пекин Шанхай Tesla SpaceX

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