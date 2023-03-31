Reuters узнал о планах Илона Маска посетить Китай

Илон Маск (Фото: Aly Song / Reuters)

Глава Tesla Илон Маск собирается посетить Китай и встретиться с премьер-министром страны Ли Цяном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, которые ознакомлены с программой визита.

Один из источников рассказал, что конкретное время визита зависит от графика Ли Цяна.

В Шанхае находится завод Tesla. Руководство компании по производству электрических автомобилей планировало увеличить в Китае производство, но в начале года стало известно, что оно отложило свои планы.

Как сообщал Bloomberg со ссылкой на источники, власти в Китае выразили обеспокоенность связями Маска с инициативой Starlink, спутниковой системой, которая может обеспечивать людей интернетом по всему миру. Такая система может помочь обойти «Великий китайский файрвол», который блокирует иностранные ресурсы и замедляет трансграничный интернет-трафик.