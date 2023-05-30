Прокуратура Москвы напомнила о наказании за публикацию фейков об атаке дронов на Москву

Прокуратура пригрозила наказанием за фейки об атаке дронов на Москву

Атака дронов на Москву произошла утром, пострадали несколько жилых домов. Пять беспилотников сбили, еще три — свели с установленного курса. В прокуратуре сообщили, что уже выявили появление публикаций с фейками об атаке

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В интернете, в том числе в социальных сетях, обнаружены публикации с недостоверной информацией о «происшествиях в столице». Публичное распространение заведомо ложной общественно важной информации уголовно наказуемо, сообщила московская прокуратура.

«Прокуратура Москвы предостерегает, что за публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной общественно значимой информации, в том числе об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена административная и уголовная ответственность... Рекомендуем представителям СМИ и блогосферы воздержаться от распространения недостоверной информации, в том числе о происшествиях в Москве», — рекомендовали в столичной прокуратуре.

Атака беспилотников на Москву произошла утром. Всего было восемь дронов, пять из них удалось сбить, а три — после успешной работы радиоэлектронной борьбы потеряли связь с операторами и сбились с курса, отчиталось Минобороны. Пострадали три дома на юго-западе Москвы, из двух из них эвакуировали жителей пострадавших подъездов. Власти пообещали оперативно устранить повреждения в домах, назвав их незначительными.

Два человека обратились к врачам за помощью, но госпитализация не понадобилась.

Несколько аппаратов упали в Подмосковье: Одинцовском (деревни Раздоры и Ромашково), Истринском (поселок «Гринфилд») и Красногорском (село Ильинское, деревня Тимошкино) районах. Местные власти призвали жителей сообщать о небольших объектах в небе, запускающих дроны людей, а также порекомендовали не публиковать и не комментировать работу ПВО.

Часть беспилотников была оборудована зарядами небольшой мощности, они были «кустарно доработаны», рассказал источник РБК. Аппараты направили на экспертизу.

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)