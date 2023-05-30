Прокуратура пригрозила наказанием за фейки об атаке дронов на Москву
В интернете, в том числе в социальных сетях, обнаружены публикации с недостоверной информацией о «происшествиях в столице». Публичное распространение заведомо ложной общественно важной информации уголовно наказуемо, сообщила московская прокуратура.
«Прокуратура Москвы предостерегает, что за публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной общественно значимой информации, в том числе об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена административная и уголовная ответственность... Рекомендуем представителям СМИ и блогосферы воздержаться от распространения недостоверной информации, в том числе о происшествиях в Москве», — рекомендовали в столичной прокуратуре.
Атака беспилотников на Москву произошла утром. Всего было восемь дронов, пять из них удалось сбить, а три — после успешной работы радиоэлектронной борьбы потеряли связь с операторами и сбились с курса, отчиталось Минобороны. Пострадали три дома на юго-западе Москвы, из двух из них эвакуировали жителей пострадавших подъездов. Власти пообещали оперативно устранить повреждения в домах, назвав их незначительными.
Два человека обратились к врачам за помощью, но госпитализация не понадобилась.
Несколько аппаратов упали в Подмосковье: Одинцовском (деревни Раздоры и Ромашково), Истринском (поселок «Гринфилд») и Красногорском (село Ильинское, деревня Тимошкино) районах. Местные власти призвали жителей сообщать о небольших объектах в небе, запускающих дроны людей, а также порекомендовали не публиковать и не комментировать работу ПВО.
Часть беспилотников была оборудована зарядами небольшой мощности, они были «кустарно доработаны», рассказал источник РБК. Аппараты направили на экспертизу.