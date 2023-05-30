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Атака беспилотников на Москву ,  
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Прокуратура пригрозила наказанием за фейки об атаке дронов на Москву

Прокуратура Москвы напомнила о наказании за публикацию фейков об атаке дронов на Москву
Атака дронов на Москву произошла утром, пострадали несколько жилых домов. Пять беспилотников сбили, еще три — свели с установленного курса. В прокуратуре сообщили, что уже выявили появление публикаций с фейками об атаке
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В интернете, в том числе в социальных сетях, обнаружены публикации с недостоверной информацией о «происшествиях в столице». Публичное распространение заведомо ложной общественно важной информации уголовно наказуемо, сообщила московская прокуратура.

«Прокуратура Москвы предостерегает, что за публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной общественно значимой информации, в том числе об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена административная и уголовная ответственность... Рекомендуем представителям СМИ и блогосферы воздержаться от распространения недостоверной информации, в том числе о происшествиях в Москве», — рекомендовали в столичной прокуратуре.

Атака беспилотников на Москву произошла утром. Всего было восемь дронов, пять из них удалось сбить, а три — после успешной работы радиоэлектронной борьбы потеряли связь с операторами и сбились с курса, отчиталось Минобороны. Пострадали три дома на юго-западе Москвы, из двух из них эвакуировали жителей пострадавших подъездов. Власти пообещали оперативно устранить повреждения в домах, назвав их незначительными.

Два человека обратились к врачам за помощью, но госпитализация не понадобилась. 

Несколько аппаратов упали в Подмосковье: Одинцовском (деревни Раздоры и Ромашково), Истринском (поселок «Гринфилд») и Красногорском (село Ильинское, деревня Тимошкино) районах. Местные власти призвали жителей сообщать о небольших объектах в небе, запускающих дроны людей, а также порекомендовали не публиковать и не комментировать работу ПВО.

Часть беспилотников была оборудована зарядами небольшой мощности, они были «кустарно доработаны», рассказал источник РБК. Аппараты направили на экспертизу.

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Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис &laquo;Яндекс.Карты&raquo;)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области&nbsp;(Фото: сервис &laquo;Яндекс.Карты&raquo;)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
прокуратура Москвы Москва фейк

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