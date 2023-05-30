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Атака беспилотников на Москву ,  
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Картаполов назвал атаку беспилотников на Москву актом устрашения

Картаполов: атака беспилотников на Москву является актом устрашения населения
Атака дронов на Москву — это акт устрашения, направленный на мирное население, заявил глава комитета Госдумы по обороне Картаполов. Депутат Хинштейн назвал атаку «новой реальностью, которую предстоит осознать»
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Атака беспилотников на Москву и область рассчитана на то, что среди населения поднимется волна паники; российским властям необходимо такого не допустить. Об этом РБК заявил глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Это стало возможным, потому что у нас очень большая страна и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств противовоздушной обороны», — отметил депутат.

Картаполов призвал провести тщательный анализ, чтобы понять, что это были за беспилотники, откуда и как летели, для выработки необходимых мер противодействия и недопущения паники.

«Нам главное, этого не допустить. Это акт устрашения, направленный на мирное население», — сказал генерал.

Картаполов отметил, что в российском воздушном пространстве ведутся необходимые контроль и мониторинг, однако все беспилотники летели на предельно малой высоте.

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«В этой ситуации нам всем, гражданам, москвичам, жителям Подмосковья, да и жителям других регионов, надо быть чуть более внимательным к тому, что происходит вокруг. Если кто-то увидит непонятный объект, похожий на беспилотник, нужно оперативно сообщить в соответствующие службы», — обратился депутат к населению.

Картаполов назвал атаку беспилотников на Москву актом устрашения
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн назвал атаку дронов на Москву «новой реальностью, которую предстоит осознать».

Депутат предупредил, что диверсионно-террористические атаки Украины будут нарастать, в связи с чем необходимо значительно усиливать меры обороны и безопасности. «Особенно в части противодействия беспилотникам. В том числе принимать наконец необходимые законы», — добавил Хинштейн.

Минобороны России 30 мая сообщило, что российские военные сбили восемь беспилотников, которые атаковали Москву и Подмосковье. В ведомстве уточнили, что атака была предпринята «киевским режимом».

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе «никто серьезно не пострадал», двум жителям на месте оказали медицинскую помощь. ТАСС и «РИА Новости» писали, что дроны атаковали как минимум два жилых дома на юго-западе столицы — это Ленинский пр-т, 92, корп. 1, и ул. Профсоюзная, 98, корп. 6. Кроме того, взрыв произошел на улице Атласова в Новой Москве.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Виктория Громова Виктория Громова
Андрей Картаполов беспилотники Москва

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