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Политика ,  
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В Москве эвакуировали жителей в двух домах после атаки дронов

Жителей нескольких подъездов в двух домах эвакуировали после атаки беспилотников

Жителей нескольких подъездов в двух домах, которые пострадали от попадания беспилотника, эвакуировали. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Эвакуацию службы безопасности провели «в целях безопасности на время работы экстренных служб». «Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры», — добавил Собянин.

В частности, эвакуировали жителей трех подъездов дома на улице Профсоюзной в Москве, который атаковал беспилотник, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на префектуру Юго-Западного административного округа (ЮЗАО).

Утром 30 мая в Москве произошла атака беспилотников, сообщил мэр города Сергей Собянин. Дроны атаковали как минимум два жилых дома: Ленинский пр-т, 92, корп. 1 и ул. Профсоюзная, 98, корп. 6, написали ТАСС и «РИА Новости». В МЧС сообщили также о ЧП на улице Атласова. Телеграм-каналы Baza и Mash писали, что в этом доме произошел взрыв, а рядом  нашли предметы, похожие на обломки беспилотника.

Авторы
Теги
Сергей Грехов
беспилотники Москва дроны Сергей Собянин

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