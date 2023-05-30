Собянин сообщил об отсутствии серьезно пострадавших во время атаки беспилотников

Собянин заявил, что во время атаки дронов «никто серьезно не пострадал»

Во время атаки беспилотников в Москве «никто серьезно не пострадал», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, «незначительные повреждения» получили несколько зданий. Собянин также добавил, что жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от беспилотников, эвакуируют.

Утром 30 мая Собянин сообщил об атаке беспилотников на Москву. Они атаковали два жилых дома — Ленинский пр-т, 92, корп. 1, и ул. Профсоюзная, 98, корп. 6, написали ТАСС и «РИА Новости».



В МЧС сообщили также о ЧП на ул. Атласова, 11. Телеграм-каналы Baza и Mash написали, что рядом с этим домом нашли предметы, похожие на обломки беспилотника.