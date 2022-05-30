Медведев предложил подумать о льготном въезде для критиков властей ФРГ

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев осудил решение властей ФРГ упростить выдачу виз россиянам, которые «выступают против своей страны и желают ей поражения», и предложил подумать о льготном въезде для критиков правительства Германии

Фото: Filip Singer / ТАСС

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале осудил решение властей Германии упростить въезд в страну россиянам, которые критикуют российское правительство и не поддерживают боевые действия на Украине.

По мнению Медведева, предложение касается тех, кто «выступает против своей страны и желает ей поражения». «Пусть такие едут к немцам как можно скорее. И желательно безвозвратно под страхом уголовной ответственности за фейки о вооруженных силах», — написал он о противниках российской военной операции.

Со своей стороны, считает зампред Совбеза, России стоит подумать о льготном въезде для тех, кто критикует правительство Германии и выступает «не только против украинского варианта ливерной колбасы (Шольца и Ко.) и подобных европейских деятелей».

«Оскорбленной печеночной колбасой» канцлера Германии Олафа Шольца назвал украинский посол в Берлине Андрей Мельник после того, как тот отказался ехать в Киев. Шольц в ответ призвал не «класть на золотые весы» каждое слово Киева, указав, что на Украине уже несколько месяцев идут боевые действия.

Предложение ввести упрощенную процедуру получения визы в Германию озвучила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер. Как ожидается, воспользоваться ею смогут россияне, которые «подвергаются преследованиям и угрозам» на родине — представители и сторонники оппозиции, публично выступившие против боевых действий на Украине; те, кто получил статус иноагента; люди, связанные с организациями, которые власти признали нежелательными; ученые и журналисты независимых СМИ.

С начала военной операции Россию покинули ряд деятелей культуры и кино, многие журналисты и правозащитники. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал позицию тех, кто осуждает боевые действия, «предательством своего народа», такого же мнения придерживается секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

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