Медведев предложил подумать о льготном въезде для критиков властей ФРГ
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале осудил решение властей Германии упростить въезд в страну россиянам, которые критикуют российское правительство и не поддерживают боевые действия на Украине.
По мнению Медведева, предложение касается тех, кто «выступает против своей страны и желает ей поражения». «Пусть такие едут к немцам как можно скорее. И желательно безвозвратно под страхом уголовной ответственности за фейки о вооруженных силах», — написал он о противниках российской военной операции.
Со своей стороны, считает зампред Совбеза, России стоит подумать о льготном въезде для тех, кто критикует правительство Германии и выступает «не только против украинского варианта ливерной колбасы (Шольца и Ко.) и подобных европейских деятелей».
«Оскорбленной печеночной колбасой» канцлера Германии Олафа Шольца назвал украинский посол в Берлине Андрей Мельник после того, как тот отказался ехать в Киев. Шольц в ответ призвал не «класть на золотые весы» каждое слово Киева, указав, что на Украине уже несколько месяцев идут боевые действия.
Предложение ввести упрощенную процедуру получения визы в Германию озвучила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер. Как ожидается, воспользоваться ею смогут россияне, которые «подвергаются преследованиям и угрозам» на родине — представители и сторонники оппозиции, публично выступившие против боевых действий на Украине; те, кто получил статус иноагента; люди, связанные с организациями, которые власти признали нежелательными; ученые и журналисты независимых СМИ.
С начала военной операции Россию покинули ряд деятелей культуры и кино, многие журналисты и правозащитники. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал позицию тех, кто осуждает боевые действия, «предательством своего народа», такого же мнения придерживается секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Представитель президента Дмитрий Песков в начале апреля призывал не считать тех, кто уехал из России, врагами государства: по его словам, многие испугались и не поняли действий властей, в отличие от тех, кто «стал хаять власть и нападать на военных героев». В конце мая, комментируя отставку советника российского постпредства при отделении ООН в Женеве Бориса Бондарева, осудившего боевые действия на Украине, Песков заявил, что дипломат «больше не с нами, скорее он против нас», он «выступил против консолидированного мнения» общества. Ранее в Кремле говорили, что в России «мало таких», кто не поддерживает военную операцию, но власти «слышат мнение меньшинства».