В Германии решили упростить въезд российским правозащитникам и активистам

Упрощенную процедуру получения визы в Германию предлагают ввести для россиян, которые из-за критики властей «подвергаются преследованиям и угрозам», — представителей оппозиции, сотрудников НПО, правозащитников и журналистов

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Глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что правительство ФРГ решило упростить въезд россиянам, которые находятся в уязвимом положении на родине из-за критики российского правительства, передает ZDF.

«Мы предлагаем защиту в Германии россиянам, которые подвергаются преследованиям и угрозам», — сказала министр. Речь идет в первую очередь о правозащитниках, представителях оппозиции и журналистах, которые выступают против российской военной операции на Украине, уточнила она. По словам министра, российские журналисты получат возможность заниматься профессиональной деятельностью «свободно и независимо от Германии».

Как пишет t-online, в кабмине предлагают сократить бюрократические процедуры для получения вида на жительство, а также продлить срок пребывания с 90 дней, который сейчас разрешен по шенгенской визе, до более длительного. Spiegel пишет, что процедура будет включать проверку органами безопасности ФРГ, более подробных данных пока не приводится.

Издание отмечает, что упрощенную процедуру предлагают распространить на правозащитников, которые в России «подвергаются особому риску из-за связей с Германией»; ученых, представителей и сторонников оппозиции, публично выступавших против боевых действий на Украине; тех, кто был включен в реестр иноагентов; людей, которые связаны с неправительственными организациями, признанными в России нежелательными; журналистов независимых СМИ, которые сталкиваются с давлением и угрозами.

На прошлой неделе The Guardian сообщила, что власти Германии решили упростить выдачу виз для российских квалифицированных специалистов в сфере ИТ и коммуникационных технологий: освободить их от индивидуальной оценки заявления на получение визы через федеральный департамент занятости. Мера будет действовать до конца сентября, она коснется российских сотрудников немецких компаний, зарабатывающих не менее €43 тыс. в год.

С начала российской военной операции на Украине и до начала мая Германия выдала более 600 виз для российских квалифицированных работников, которые позволяют находиться в стране дольше, чем шенгенская виза. DPA со ссылкой на МИД ФРГ сообщало, что в апреле посольство в Москве оформило около 350 рабочих виз, а генконсульство в Санкт-Петербурге — еще 190, большинство получателей уже работали в немецких компаниях.