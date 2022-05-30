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Военная операция на Украине ,  
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В Германии решили упростить въезд российским правозащитникам и активистам

Упрощенную процедуру получения визы в Германию предлагают ввести для россиян, которые из-за критики властей «подвергаются преследованиям и угрозам», — представителей оппозиции, сотрудников НПО, правозащитников и журналистов
Фото: Alex Grimm / Getty Images
Фото: Alex Grimm / Getty Images

Глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что правительство ФРГ решило упростить въезд россиянам, которые находятся в уязвимом положении на родине из-за критики российского правительства, передает ZDF.

«Мы предлагаем защиту в Германии россиянам, которые подвергаются преследованиям и угрозам», — сказала министр. Речь идет в первую очередь о правозащитниках, представителях оппозиции и журналистах, которые выступают против российской военной операции на Украине, уточнила она. По словам министра, российские журналисты получат возможность заниматься профессиональной деятельностью «свободно и независимо от Германии».

Как пишет t-online, в кабмине предлагают сократить бюрократические процедуры для получения вида на жительство, а также продлить срок пребывания с 90 дней, который сейчас разрешен по шенгенской визе, до более длительного. Spiegel пишет, что процедура будет включать проверку органами безопасности ФРГ, более подробных данных пока не приводится.

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Фото:Uli Deck/ dpa/ Global Look Press

Издание отмечает, что упрощенную процедуру предлагают распространить на правозащитников, которые в России «подвергаются особому риску из-за связей с Германией»; ученых, представителей и сторонников оппозиции, публично выступавших против боевых действий на Украине; тех, кто был включен в реестр иноагентов; людей, которые связаны с неправительственными организациями, признанными в России нежелательными; журналистов независимых СМИ, которые сталкиваются с давлением и угрозами.

На прошлой неделе The Guardian сообщила, что власти Германии решили упростить выдачу виз для российских квалифицированных специалистов в сфере ИТ и коммуникационных технологий: освободить их от индивидуальной оценки заявления на получение визы через федеральный департамент занятости. Мера будет действовать до конца сентября, она коснется российских сотрудников немецких компаний, зарабатывающих не менее €43 тыс. в год.

С начала российской военной операции на Украине и до начала мая Германия выдала более 600 виз для российских квалифицированных работников, которые позволяют находиться в стране дольше, чем шенгенская виза. DPA со ссылкой на МИД ФРГ сообщало, что в апреле посольство в Москве оформило около 350 рабочих виз, а генконсульство в Санкт-Петербурге — еще 190, большинство получателей уже работали в немецких компаниях.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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