Песков словами «он не с нами» отреагировал на увольнение дипломата в ООН

Советник в женевском постпредстве Борис Бондарев подал в отставку и выступил с заявлением, в котором раскритиковал российскую спецоперацию на Украине. Песков заявил, что он «выступил против консолидированного мнения» общества

Дмитрий Песков (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Советник российского постпредстве при отделении ООН в Женеве Борис Бондарев, уволившийся из-за спецоперации на Украине, «выступил против консолидированного мнения российского общества», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Господин Бондарев больше не с нами, скорее он против нас», — сказал он (цитата по ТАСС). По словам Пескова, письмо дипломата в Кремле не читали. По всем остальным вопросам он посоветовал обратиться в МИД.

Об увольнении Бондарева сообщил международный юрист при ООН Гиллель Нойер, опубликовав в Twitter копию заявления дипломата. «Мне никогда не было так стыдно за мою страну, как 24 февраля этого года», — написал он. Бондарев заявил о росте «уровня лжи и непрофессионализма» в работе МИДа на протяжении всех 20 лет его дипломатической карьеры.

Бондарев подтвердил подлинность письма в интервью Associated Press. Он сообщил, что передал прошение об отставке руководителю диппредставительства Геннадию Гатилову. Дипломат рассказал, что не собирается уезжать из Женевы.

По словам Бондарева, он поделился своим мнением о спецоперации с коллегами, после чего одни сказали, что согласны, но «надо продолжать работать», а другие — посоветовали ему «замолчать и перестать распространять дурное влияние».

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В интервью Reuters Бондарев отметил, что начал задумываться об увольнении несколько лет назад.

Песков в конце марта заявил, что в Кремле слышат мнение россиян, не согласных с проведением военной операции на Украине. По его оценкам, таких граждан в стране менее 25%. «Все-таки меньшинство есть меньшинство», — подчеркнул представитель президента. По данным ВЦИОМа на начало мая, 61% россиян считают, что спецоперация на Украине скорее сплотила общество. Противоположной позиции, согласно результатам опроса, придерживаются 20%.