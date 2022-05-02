Шольц назвал взаимопонимание Москвы и Киева условием для отмены санкций

Отмена санкций против России возможна в случае достижения взаимопонимания с Украиной, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF, передает Zeit.

«Мы не будем отменять санкции без согласия с Украиной. Он (президент России Владимир Путин. — РБК) должен договориться с Украиной», — сказал Шольц, добавив, что это не должен быть «навязанный мир».

Цель Шольца, по его словам, — немедленное прекращение боевых действий, вывод российских сил с территории Украины. При этом, говорит канцлер Германии, «Россия не должна победить, а Украина не должна проиграть».

Накануне, 1 мая, глава МИД Германии Анналена Бербок также заявила, что для отмены санкций Россия должна вывести все войска с территории Украины, а не только прекратить боевые действия. "Мир на условиях, которые продиктовала Россия, не принесет ни Украине, ни нам в Европе безопасности, к которой мы стремились», — сказала она.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что «любые подвижки в вопросе санкций» требуют как минимум прекращения боевых действий на Украине. Он не уточнил, настаивают ли США на полном выводе российских войск.

С конца февраля страны ЕС, США, Великобритания, Канада, Япония и другие государства ввели несколько пакетов санкций против России. Меры затронули в том числе банковский сектор, экспортно-импортные ограничения, отдельных политиков, чиновников и бизнесменов. Сейчас Евросоюз готовит шестой пакет санкций; по данным Bloomberg и Politico, в него войдет «определенный запрет» на импорт российской нефти и исключение нескольких российских банков из SWIFT, включая Сбербанк.

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Россия стала мировым лидером по количеству введенных против нее санкций, обогнав Иран, Сирию и Северную Корею. Тем не менее власти Польши призвали к ужесточению ограничений, так как Москва «неплохо справляется» с уже действующими.

Россия настаивает, что операция на Украине будет продолжаться до достижения заявленных целей. В их числе — демилитаризация и «денацификация» соседней страны и «полное освобождение Донбасса». 22 апреля в Минобороны заявили, что в рамках второй фазы операции военные должны взять под контроль юг Украины, чтобы обеспечить коридор в Приднестровье, где якобы «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения». При этом президент Владимир Путин и глава МИДа Сергей Лавров неоднократно говорили, что Россия не собирается оккупировать Украину или менять политический режим в стране.