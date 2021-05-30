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«Белавиа» назвала условие для полетов в Крым

Когда Крым входил в состав Украины, «Белавиа» совершала туда рейсы с перерывами, связанными с коммерческими вопросами, заявил глава компании. Перевозчик может возобновить рейсы при политическом признании полуострова частью России
Игорь Чергинец
Игорь Чергинец (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Белорусская авиакомпания «Белавиа» пока не будет совершать полеты в Крым, заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» ее генеральный Игорь Чергинец.

По его словам, одно из условий для выполнения рейсов на полуостров — «политическое признание Крыма как часть России». «Будет политическое решение — будем смотреть, — заявил он.

Глава «Белавиа» добавил, что есть еще коммерческий вопрос. По его словам, когда Крым входил в состав Украины, компания совершала рейсы туда с перерывами. «То летали, то не летали. То есть пассажиры, то нет пассажиров. То в аэропорту цены подняли — мы не летаем. Снизили — летаем», — отметил он.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение. Украина, США и страны Евросоюза не признают результаты голосования. В Кремле не раз заявляли, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.

29 мая в Сочи прошла неформальная встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Telegram-канал «Пул Первого», близкий к белорусскому главе государства, сообщил, что они договорились об открытии новых рейсов «Белавиа» в российские города. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в то же время заявил, что на встрече не поднимался вопрос о полетах белорусской компании в Крым.

«Белавиа» начнет развивать рейсы в СНГ на фоне запретов Евросоюза
Политика
Фото:Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Как позже сказал вице-премьер Белоруссии Николай Снопков, на фоне ограничений, введенных против «Белавиа» странами Евросоюза, перевозчик намерен развивать полеты в СНГ, включая Россию: «Мы будем наращивать полеты в тех странах, где пускают». Актуальными направлениями он назвал Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Байкал, Алтай и другие «прекрасные уголки России».

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25 мая «Белавиа» объявила, что до конца августа отменяет рейсы на Украину. Компания выполняла полеты в Киев, Львов, Одессу, Харьков и в обратном направлении. Решение было принято в связи с запретом украинских властей на использование воздушного пространства страны самолетами, зарегистрированными в Белоруссии. До этого украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией.

Ранее Европейский совет призвал закрыть небо Евросоюза для белорусских авиакомпаний. В свою очередь многие авиаперевозчики, в том числе Air France, Finnair и Austrian Airlines, LOT, Lufthansa, KLM и другие, отказались от полетов над Белоруссией.

Приостановка авиасообщения европейских стран с Белоруссией связана с инцидентом с самолетом Ryanair, который 23 мая, выполняя рейс из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске из-за сообщения о бомбе. Среди пассажиров был бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. В Минске он был задержан и позднее арестован. В Ryanair произошедшее назвали «пиратством», страны ЕС, Великобритания и США осудили действия белорусских властей.

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
«Белавиа» Крым авиакомпания рейсы
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