«Белавиа» назвала условие для полетов в Крым

Когда Крым входил в состав Украины, «Белавиа» совершала туда рейсы с перерывами, связанными с коммерческими вопросами, заявил глава компании. Перевозчик может возобновить рейсы при политическом признании полуострова частью России

Игорь Чергинец (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Белорусская авиакомпания «Белавиа» пока не будет совершать полеты в Крым, заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» ее генеральный Игорь Чергинец.

По его словам, одно из условий для выполнения рейсов на полуостров — «политическое признание Крыма как часть России». «Будет политическое решение — будем смотреть, — заявил он.

Глава «Белавиа» добавил, что есть еще коммерческий вопрос. По его словам, когда Крым входил в состав Украины, компания совершала рейсы туда с перерывами. «То летали, то не летали. То есть пассажиры, то нет пассажиров. То в аэропорту цены подняли — мы не летаем. Снизили — летаем», — отметил он.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение. Украина, США и страны Евросоюза не признают результаты голосования. В Кремле не раз заявляли, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.

29 мая в Сочи прошла неформальная встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Telegram-канал «Пул Первого», близкий к белорусскому главе государства, сообщил, что они договорились об открытии новых рейсов «Белавиа» в российские города. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в то же время заявил, что на встрече не поднимался вопрос о полетах белорусской компании в Крым.