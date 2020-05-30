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Поправки в Конституцию ,  
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ЦИК предложит упростить правила голосования по Конституции

Процедура голосования по поправкам в Конституцию может быть упрощена. ЦИК предложил дать участникам возможность в том числе шесть дней голосовать вне помещений
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

В процедуру голосования по внесению поправок в Конституцию могут быть внесены дополнительные изменения, следует из проекта постановления Центризбиркома (есть у РБК). Его подлинность подтвердили двое собеседников в аппарате комиссии. РБК направил запрос в пресс-службу ЦИК.

Порядок голосования был утвержден в марте. Новый документ предлагает упростить процедуру. Согласно нему, участникам процесса могут разрешить голосовать досрочно вне избирательных участков в течение шести дней до дня голосования. Принятое в марте постановление разрешало голосование вне помещения в день голосования.

Также по новому проекту постановления, бюллетени будут выдаваться голосующим без записи паспортных данных, как в изначальном документе. Но чтобы получить бюллетень, участнику процесса нужно будет предъявить паспорт или заменяющий его документ.

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Ранее предполагалось, что правом голосовать на дому наделят пожилых и больных людей, родителей с маленькими детьми и др. Согласно новому проекту, таким правом сможет воспользоваться каждый.

«Если обращение о надомном голосовании передано при содействии другого лица, комиссия не будет указывать в реестре заявок ФИО и адрес места жительства этого лица, — обращает внимание сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц, который видит в этом возможность увеличения списков надомников.

Ранее РБК писал о рекомендациях провести голосование по поправкам в Конституцию на свежем воздухе, утвержденных руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой и председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. Среди них требования дезинфицировать места голосования, растянуть процесс на несколько дней, чтобы избежать очередей, и так далее.

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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.Точные даты проведения голосования пока не определены. Новая дата голосования не объявлена.

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: поправки, конституция, ЦИК
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