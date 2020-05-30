ЦИК предложит упростить правила голосования по Конституции

Процедура голосования по поправкам в Конституцию может быть упрощена. ЦИК предложил дать участникам возможность в том числе шесть дней голосовать вне помещений

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

В процедуру голосования по внесению поправок в Конституцию могут быть внесены дополнительные изменения, следует из проекта постановления Центризбиркома (есть у РБК). Его подлинность подтвердили двое собеседников в аппарате комиссии. РБК направил запрос в пресс-службу ЦИК.

Порядок голосования был утвержден в марте. Новый документ предлагает упростить процедуру. Согласно нему, участникам процесса могут разрешить голосовать досрочно вне избирательных участков в течение шести дней до дня голосования. Принятое в марте постановление разрешало голосование вне помещения в день голосования.

Также по новому проекту постановления, бюллетени будут выдаваться голосующим без записи паспортных данных, как в изначальном документе. Но чтобы получить бюллетень, участнику процесса нужно будет предъявить паспорт или заменяющий его документ.

Ранее предполагалось, что правом голосовать на дому наделят пожилых и больных людей, родителей с маленькими детьми и др. Согласно новому проекту, таким правом сможет воспользоваться каждый.