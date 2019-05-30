Трамп сообщил о провале Мюллера на собеседовании на пост главы ФБР

Трамп сообщил о провале Мюллера на собеседовании на пост главы ФБР

До того как стать спецпрокурором по расследованию вмешательства России в американские выборы, Роберт Мюллер претендовал на пост главы ФБР в администрации Дональда Трампа, но получил отказ

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Роберт Мюллер, расследовавший вмешательство России в американские выборы 2016 года, незадолго до этого получил отказ в результате собеседования на пост директора ФБР, заявил президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, он отказал Мюллеру на том основании, что ранее тот уже возглавлял это ведомство.

Дальнейший выбор Мюллера специальным прокурором по расследованию вмешательства России в американские выборы был, по мнению президента США, очевидным конфликтом интересов.

«Роберт Мюллер пришел в Овальный кабинет (вместе с другими потенциальными кандидатами) в поисках назначения на пост директора ФБР. Он уже был директором ФБР в течение 12 лет, и я отказал ему. На следующий день он был назначен специальным прокурором — очевидный конфликт интересов. Мило!» — написал Трамп в своем Twitter.