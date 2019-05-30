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Трамп сообщил о провале Мюллера на собеседовании на пост главы ФБР
До того как стать спецпрокурором по расследованию вмешательства России в американские выборы, Роберт Мюллер претендовал на пост главы ФБР в администрации Дональда Трампа, но получил отказ
Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Роберт Мюллер, расследовавший вмешательство России в американские выборы 2016 года, незадолго до этого получил отказ в результате собеседования на пост директора ФБР, заявил президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, он отказал Мюллеру на том основании, что ранее тот уже возглавлял это ведомство.

Дальнейший выбор Мюллера специальным прокурором по расследованию вмешательства России в американские выборы был, по мнению президента США, очевидным конфликтом интересов.

«Роберт Мюллер пришел в Овальный кабинет (вместе с другими потенциальными кандидатами) в поисках назначения на пост директора ФБР. Он уже был директором ФБР в течение 12 лет, и я отказал ему. На следующий день он был назначен специальным прокурором — очевидный конфликт интересов. Мило!» — написал Трамп в своем Twitter.

Роберт Мюллер возглавлял ФБР в 2001–2013 годах. После выборов 2016 года Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве в президентскую кампанию, и в частности — в кибератаках на серверы Демократической партии. Ряд американских политиков от Демократической партии обвинили президента Дональда Трампа в сговоре с Москвой.

Для расследования вмешательства и предполагаемого сговора был назначен спецпрокурор — Роберт Мюллер. Это расследование шло до апреля 2019 года. По его итогам команда спецпрокурора не выявила сговора Трампа с Москвой, однако подтвердила предполагаемое «вмешательство России».

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Комментируя итоги расследования, сам Мюллер подчеркнул, что выдвижение обвинений против президента Дональда Трампа изначально не рассматривалось его командой как возможный исход дела. «Было бы несправедливо гипотетически обвинить кого-либо в преступлении без решения суда», — сказал он.

После публикации итогов расследования и выступления Мюллера спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси не исключила, что в отношении Трампа может быть начата процедура импичмента, а также призвала проверить, препятствовал ли президент США расследованию.

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Сам Трамп, комментируя речь Мюллера, заявил, что «ничего не изменилось». «Доказательства были недостаточными и поэтому в нашей стране человек [в таком случае] считается невиновным», — написал он, подчеркнув, что «дело закрыто».

Автор: Наталья Демченко
Теги: Дональд Трамп
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