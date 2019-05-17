Экс-советник Трампа заявил о попытках помешать расследованию Мюллера

Связанные с администрацией президента США и конгрессом люди обращались к экс-советнику Трампа Майклу Флинну, чтобы помешать ему дать показания по делу о вмешательстве России в выборы в США, следует из документов суда

Майкл Флинн (Фото: Yuri Gripas / Bloomberg)

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн сообщил специальному прокурору Роберту Мюллеру о попытках помешать расследованию о вмешательстве России в американские выборы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы суда.

Эти данные были отредактированы в опубликованной версии доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера и были раскрыты судом по запросу прокуратуры, указывает агентство.

Майкл Флинн проинформировал правоохранительные органы о многочисленных случаях, когда с ним или с его адвокатами пытались установить контакт люди, «которые могли повлиять как на его желание сотрудничать со следствием, так и на полноту такого сотрудничества», говорится в новых документах.

Сообщения поступали в адрес Флинна от лиц, связанных с администрацией президента США или Конгрессом, причем получал он их как до, так и после своей сделки со следствием, говорится в материалах суда. Флинн также продемонстрировал Мюллеру запись сообщения голосовой почты одного из таких обращений.