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Демократы в конгрессе допустили начало процедуры импичмента Трампа

Спикер палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси не исключила, что в отношении президента Дональда Трампа может быть начата процедура импичмента. Об этом она заявила, комментируя выступление спецпрокурора Роберта Мюллера, который объявил о закрытии дела о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году, передает Associated Press.

Пелоси призвала Конгресс проверить, препятствовал ли Трамп расследованию Мюллера.

Она отметила, что в настоящее время за процедуру импичмента в отношении президента выступают около 15% членов нижней палаты, сообщает CNN.

Председатель юридического комитета палаты представителей Джерри Надлер пообещал продолжить расследование в отношении Трампа и также не исключил возможности импичмента.

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29 мая Мюллер, объявляя об официальном закрытии дела о российском вмешательстве, заявил, что команда спецпрокурора изначально не рассматривала выдвижение обвинений против Трампа. При этом он подчеркнул, что если бы у команды была уверенность в том, что президент не совершал преступления, он бы сообщил об этом.

Результаты расследования спецпрокурора были опубликованы в середине апреля. Они показали, что команда Мюллера не выявила сговора Трампа с Россией, но обнаружила признаки вмешательства Москвы в выборы в 2016 году. Трамп, комментируя доклад спецпрокурора, заявил, что он подтверждает его невиновность.

Теги: Дональд Трамп, импичмент, Конгресс США
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