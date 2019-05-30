Демократы в конгрессе допустили начало процедуры импичмента Трампа

Спикер палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси не исключила, что в отношении президента Дональда Трампа может быть начата процедура импичмента. Об этом она заявила, комментируя выступление спецпрокурора Роберта Мюллера, который объявил о закрытии дела о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году, передает Associated Press.

Пелоси призвала Конгресс проверить, препятствовал ли Трамп расследованию Мюллера.

Она отметила, что в настоящее время за процедуру импичмента в отношении президента выступают около 15% членов нижней палаты, сообщает CNN.

Председатель юридического комитета палаты представителей Джерри Надлер пообещал продолжить расследование в отношении Трампа и также не исключил возможности импичмента.